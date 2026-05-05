ভারতে মাছ রপ্তানির ৮৮% যশোরের পাবদা

ভারতের বাজারে বাংলাদেশের মাছের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। বিশেষ করে পাবদা, পাঙাশ, ট্যাংরা ও তেলাপিয়া প্রজাতির মাছ রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে বেনাপোল স্থলবন্দর প্রধান রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে মোট ১৩ হাজার ৭৪২ টন মাছ রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে শুধু পাবদা মাছই রপ্তানি হয়েছে ১২ হাজার ১৬৯ টন বা ৮৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এ সময়ে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৪৮ হাজার ৯৭৬ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪৭০ কোটি ৬১ লাখ টাকা।
গতকাল সোমবার যশোর জেলা মৎস্য অফিসে ‘রপ্তানি বৃদ্ধিতে মাছের পোনা উৎপাদনে বৈচিত্র্যকরণ ও চাষ ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক কর্মশালায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। কর্মশালার আয়োজন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) ও বাংলাদেশ নন-প্যাকার ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএনপিএফইএ)। এতে মৎস্যচাষি, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা অংশ নেন।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মনিরুল মামুন জানান, যশোরের মনিরামপুর, ঝিকরগাছা ও সদর উপজেলার বিপুলসংখ্যক মৎস্যচাষি রপ্তানিমুখী মাছ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের উৎপাদিত মাছই দেশের রপ্তানির বড় অংশ জোগান দিচ্ছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৬৯ লাখ ৭৬ হাজার ১৯৯ কেজি মাছ ভারতে রপ্তানি হয়, যার মূল্য ছিল ২ কোটি ৭২ লাখ ১৩ হাজার ডলার (প্রায় ৩০০ কোটি টাকা)। এর মধ্যে ৭৬ দশমিক ৮০ শতাংশই ছিল পাবদা মাছ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি বেড়ে দাঁড়ায় ৮২ লাখ ৯২ হাজার ৫৫০ কেজিতে। এ সময়ে আয় হয় ২ কোটি ৫৪ লাখ ৬৫ হাজার ৬৭৫ ডলার (প্রায় ৩১২ কোটি ৫১ লাখ টাকা)। এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানির পরিমাণ ও আয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়।
কর্মশালায় বিপিসির সহকারী পরিচালক পলাশ ঘোষ জানান, বর্তমানে মোট মাছ রপ্তানির ৮৮ দশমিক ৫৫ শতাংশই পাবদা মাছ। শুধু ২০২৪-২৫ অর্থবছরেই ১ কোটি ২১ লাখ ৬৯ হাজার ৫২০ কেজি পাবদা রপ্তানি হয়েছে। এ ছাড়া ইলিশ, ট্যাংরা, পারশে, ভেটকি ও কার্প-জাতীয় মাছও রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কুমার ঘোষ, যশোর হ্যাচারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হোসেন গোলদার, নাগরিক অধিকার আন্দোলন যশোরের সমন্বয়ক শেখ মাসুদুর রহমান মিঠু প্রমুখ।
উন্নয়ন ব্যয়ের অগ্রাধিকার এবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার—এই তিন খাতেই এসে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ছুঁতে যাচ্ছে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা; এর প্রায় অর্ধেকই যাচ্ছে এই তিন মন্ত্রণালয় ও তাদের আওতাভুক্ত বিভাগ-সংস্থাগুলোর অধীনে।১ ঘণ্টা আগে
সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রন হক সিকদার মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। পারিবারিক সূত্র বলেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টার দিকে তিনি মারা যান।৬ ঘণ্টা আগে
সিটি ব্যাংক এবং হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড বাংলাদেশ (এইচএসবিসি) কৌশলগত অংশীদারত্বের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সম্প্রতি সিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।৬ ঘণ্টা আগে
ডিবিএল সিরামিকস তাদের ‘ডিজাইনড ফর লাইফ’ বিশ্বাস থেকে নিয়ে এল একটি নতুন ইনক্লুসিভ ডিজাইন গাইডলাইন, যা অটিজম শিশুদের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও প্রোডাক্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পৃথিবীতে ৬৮.১ মিলিয়ন শিশু অটিজমে আক্রান্ত। কিন্তু তাদের বেড়ে ওঠার জায়গা যেমন ঘর বা স্কুল অটিজম-ফ্রেন্ডলি করে আলাদাভাবে৬ ঘণ্টা আগে