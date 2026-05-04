অটিজমবান্ধব টাইলস ‘নিউরোটাইলস’ নিয়ে এল ডিবিএল সিরামিকস

ডিবিএল সিরামিকস তাদের ‘ডিজাইনড ফর লাইফ’ বিশ্বাস থেকে নিয়ে এল একটি নতুন ইনক্লুসিভ ডিজাইন গাইডলাইন, যা অটিজম শিশুদের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও প্রোডাক্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পৃথিবীতে ৬৮.১ মিলিয়ন শিশু অটিজমে আক্রান্ত। কিন্তু তাদের বেড়ে ওঠার জায়গা যেমন ঘর বা স্কুল অটিজম-ফ্রেন্ডলি করে আলাদাভাবে ডিজাইন করা হয় না।
এই অদেখা বাস্তবতাকে সামনে এনে ডিবিএল সিরামিকস ছয় মাসের গবেষণার মাধ্যমে শিশুদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ, রং ও টেক্সচার নির্ধারণ করে তৈরি হয়েছে এই গাইডলাইন, যেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের প্রথম অটিজম-ফ্রেন্ডলি টাইলস ‘নিউরোটাইলস’।
গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা হালকা রং, সিম্পল টেক্সচার এবং একই ধরনের প্যাটার্নে বেশি স্বস্তি পায়। এতে তাদের মনোযোগ বাড়ে, অস্থিরতা কমে এবং তারা নিজেদের ভালোভাবে সামলাতে পারে। এই গবেষণায় অংশ নেন ডাক্তার, সাইকোলজিস্ট, টিচার ও ডিজাইনাররা। পাশাপাশি যুক্ত ছিলেন কল্যাণী ইনক্লুসিভ স্কুল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটাল এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরাও।
ডিবিএল সিরামিকস চায় সবাই এই উদ্যোগের অংশ হোক। তাই তারা গাইডলাইনটি ওপেন-সোর্স করে দিয়েছে, যাতে যে কেউ এটি ব্যবহার করে অটিজম-ফ্রেন্ডলি পরিবেশ তৈরি করতে পারে।
এটি বিনা মূল্যে ডাউনলোড করা যাবে: https://neurotiles. dblceramics.com/
ডিবিএল সিরামিকস বিশ্বাস করে যে অটিজম-বান্ধব রং, প্যাটার্ন দিয়ে যেকোনো স্পেস কখনো কখনো একটি শিশুর জন্য পুরো পৃথিবীটাই বদলে দিতে পারে। ডিবিএল সিরামিকসের চিফ বিজনেস অফিসার, মোহাম্মদ বায়েজিদ বাশার বলেন, ‘যদি অটিজম থাকা একটি শিশুও নিজের ঘরে প্রথমবারের মতো স্বস্তি পায়, তাহলেই আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক।’
