৪ শতাংশ সুদে আরও দুই বছর ঋণ পাবেন ভূমিহীন কৃষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত

সস্তা সুদ ও সহজ শর্তে অর্থায়নের মাধ্যমে গম ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিলের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানো হয়েছে। ওই তহবিল থেকে কৃষকদের ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যাবে। ঋণের সুদের হার হবে ৪ শতাংশ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। আর নতুন মেয়াদ বৃদ্ধির নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০২২ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই তহবিল গঠন করে। প্রথমে তহবিলের মেয়াদ ছিল ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। এখন এর মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়িয়ে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গা চাষিদের জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত এই তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানায়, দেশে গম ও ভুট্টার পর্যাপ্ত চাহিদা থাকলেও এই শস্যগুলোর উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। এ কারণে দেশে গম-ভুট্টা ও এগুলো থেকে উৎপাদিত খাদ্য দ্রব্যাদির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর গম ও ভুট্টা আমদানি করার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে দেশে গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ১ হাজার কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল থেকে এই ঋণ দেওয়ার মেয়াদ প্রথমে নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। তবে প্রয়োজনে স্কিমের মেয়াদ বৃদ্ধি করা জানানো হয়। স্কিমটির ভালো সাড়া মেলায় গত বৃহস্পতিবার মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

জানা গেছে, এই স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করবে। গম ও ভুট্টা চাষের উপযোগী অঞ্চলকে এই স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকভুট্টাঅর্থনীতির খবরকৃষক
