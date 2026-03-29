Ajker Patrika
অর্থনীতি

কুয়েত যেতে সৌদি আরব হয়ে ঢাকায় ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
কুয়েত যেতে সৌদি আরব হয়ে ঢাকায় ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

বাংলাদেশে আটকে পড়া কুয়েতগামী প্রবাসী এবং নতুন ভিসাধারী কর্মীদের যাতায়াত সহজ করতে সৌদি আরবের ট্রানজিট ভিসা পাওয়া সহজ করার উদ্যোগ জোরদার করেছে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস। এই লক্ষ্যে ঢাকায় সৌদি আরবের দূতাবাসের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কুয়েতে ফিরতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি প্রবাসী ও নতুন কর্মীদের জন্য সৌদি আরব হয়ে যাতায়াত বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠেছে। তবে ট্রানজিট ভিসা জটিলতার কারণে অনেকেই ভ্রমণে প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ছেন। এ প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকায় সৌদি দূতাবাসের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে কুয়েতের বাংলাদেশ মিশন।

কূটনৈতিক এ প্রচেষ্টার ফলে শিগগিরই ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ট্রানজিট ভিসা প্রক্রিয়া সহজ হলে বাংলাদেশ থেকে কুয়েতে কর্মী যাতায়াত অনেকটাই স্বাভাবিক হবে এবং দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশসহ অন্যান্য গন্তব্যে যাতায়াতের নিমিত্তে সৌদি আরব হয়ে ঢাকায় ফ্লাইট চালু করার উদ্দেশে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিমান, কুয়েত এয়ারলাইনস ও জাজিরা এয়ারওয়েজের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। আশা করা যায় কুয়েত প্রবাসীদের জন্য অতি শিগগিরই সৌদি আরব হয়ে ঢাকায় নিয়মিত ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে।

বাংলাদেশ দূতাবাসের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ইতিমধ্যে আগামী ৩০ মার্চ থেকে প্রতিদিন সৌদি আরবের দাম্মাম হয়ে ঢাকায় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে এবং অতি শিগগিরই দাম্মাম-ঢাকা রুটে কুয়েত এয়ারলাইনসের ফ্লাইটও চালু হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

এ ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে সৌদি আরব হয়ে বাংলাদেশ বা অন্যান্য গন্তব্যে ভ্রমণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত এর সহায়তায় সৌদি আরবের প্রবেশ অনুমোদন বা এন্ট্রি পারমিট প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই উদ্যোগ চলমান থাকবে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যকূটনীতিএয়ারলাইনসদূতাবাসজেলার খবরঅর্থনীতির খবরভিসা
