অর্থনীতি

সোনার দামে বড় পতন, কমল ৪৩৭৪ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ মে ২০২৬, ১১: ০৬
দেশের বাজারে সোনার দাম প্রতি ভরি ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা কমেছে। এর ফলে সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম ২ লাখ ৪২ হাজার ৪৯৫ টাকা থেকে কমে হয়েছে ২ লাখ ৩৮ হাজার ১২১ টাকা।

আন্তর্জাতিক বাজার ও স্থানীয় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সোনা ও রুপার দাম কমানোর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে নতুন এই দাম কার্যকর করা হয়েছে।

বাজুসের নির্ধারিত দাম অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের ২ লাখ ৩১ হাজার ৪৭২ টাকা থেকে কমে হয়েছে ২ লাখ ২৭ হাজার ৩৩২ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪০৫ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪৭ টাকা হয়েছে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ৬১ হাজার ৬০৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৬৮৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সোনার পাশাপাশি দেশের বাজারে সব ধরনের রুপার দামও পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২২ ক্যারেট প্রতি ভরির রুপার দাম হবে ৫ হাজার ৬৫৭ টাকা, ২১ ক্যারেট প্রতি ভরির দাম ৫ হাজার ৩৬৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরির দাম ৪ হাজার ৬০৭ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম ৩ হাজার ৪৪১ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, দেশের বাজারে তেজাবী স্বর্ণ ও রুপার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই বিক্রয় মূল্য কার্যকর থাকবে। তবে ক্রেতাদের এই নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া অলংকারের ডিজাইন বা গঠন অনুযায়ী আলাদা মজুরি প্রযোজ্য হবে।

