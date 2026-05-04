Ajker Patrika
অর্থনীতি

পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্সের ৩০তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্সের ৩০তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত
পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্সের ৩০তম বার্ষিক সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আজ সোমবার (৪ মে) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালকরা, শেয়ারহোল্ডার এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন।

সভায় জানানো হয়, ২০২৫ সালে কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়িয়েছে ৩৮৭.৬২ কোটি টাকা এবং কর-পরবর্তী মুনাফা হয়েছে ৪৪.৬৫ কোটি টাকা। এ সময় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ও ৫ শতাংশ বোনাস শেয়ার অনুমোদন করা হয়।

এজিএমে কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম ও আর্থিক পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন শেয়ারহোল্ডাররা। অন্যান্য আলোচ্যসূচিও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

অনলাইন এই সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এম আনিস উদ দৌলা, সাঞ্চিয়া চৌধুরী, মুনিজে মঞ্জুর, সিলভানা সিকদার, মুনসুরা রহমতউল্লাহ, শাহানা রহমতউল্লাহ, আনিকা চৌধুরী, এম এ মাজেদ, পারভীন আক্তার, রোজিনা আফরোজ, শফিকুল ইসলাম খান এবং শেখ মোহাম্মদ সেলিমউল্লাহ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান ও কোম্পানি সচিব ইমরান হাসানসহ সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা যুক্ত ছিলেন।

সভাপতি জাকির আহমেদ খান শেয়ারহোল্ডারদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কোম্পানির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

এমপির ফোনে মোটরসাইকেলে ছুটে এলেন ইউএনও

এমপির ফোনে মোটরসাইকেলে ছুটে এলেন ইউএনও

সম্পর্কিত

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

সিটি ব্যাংক ও এইচএসবিসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও এইচএসবিসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

অটিজমবান্ধব টাইলস ‘নিউরোটাইলস’ নিয়ে এল ডিবিএল সিরামিকস

অটিজমবান্ধব টাইলস ‘নিউরোটাইলস’ নিয়ে এল ডিবিএল সিরামিকস

পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্সের ৩০তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্সের ৩০তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত