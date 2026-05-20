ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে আইল্যান্ডে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, আরোহী দুই বন্ধু নিহত

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও শহরের গোবিন্দনগর মুন্সিরহাট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। বুধবার সকাল ৬টার দিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটি সড়কের আইল্যান্ডে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ঠাকুরগাঁও রোড বাজার এলাকার মান্নান ইসলামের ছেলে আশিক হাসান (২৮) এবং একই এলাকার রিকিসেক রায় লিটনের ছেলে ঋত্বিক রায় (২৬)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে আশিক ও ঋত্বিক মোটরসাইকেলযোগে রোড বাজার এলাকা থেকে ঠাকুরগাঁও শহরের দিকে আসছিলেন। পথে গোবিন্দনগর মুন্সিরহাট এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের মাঝখানে থাকা আইল্যান্ডে তীব্র গতিতে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই ঋত্বিক রায় মারা যান।

স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় আশিক হাসানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটরসাইকেলটির গতি অত্যন্ত বেশি ছিল। শহরের প্রবেশমুখের প্রথম মোড়টি পার হওয়ার পর দ্বিতীয় মোড়ে এসে অতিরিক্ত গতির কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। পরে মোটরসাইকেলটি সরাসরি আইল্যান্ডে গিয়ে ধাক্কা খায়।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা মো. রুবেল রানা বলেন, ‘সকালে রাস্তা ফাঁকা থাকায় মোটরসাইকেলটির গতি অনেক বেশি ছিল। মোড় পার হওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বিকট শব্দে আইল্যান্ডে ধাক্কা লাগে। আমরা গিয়ে দেখি একজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। অন্যজনকে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকেও বাঁচানো যায়নি।’

খবর পেয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন আহমেদ বলেন, ‘মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: 'কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না'

