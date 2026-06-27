Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রাকচাপায় মা-ছেলে নিহত

বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রাকচাপায় মা-ছেলে নিহত
দুর্ঘটনার শিকার ট্রাক ও মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে মোটরসাইকেলে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ট্রাকের চাপায় মা ও ছেলে মারা গেছেন। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মায়ের মৃত্যু হয় এবং রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান ছেলে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত ছেলের খালাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার (২৭ জুন) বিকেলে উপজেলার নেকমরদ-বালিয়াডাঙ্গী মহাসড়কের লোলপুকুর এতিমখানার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পাড়িয়া ইউনিয়নের গ্রামটলী গ্রামের গিরেন চন্দ্র সিংহের স্ত্রী সুধো বালা (৪৬) এবং তাঁর ছেলে মোটরসাইকেলচালক সারজেন চন্দ্র সিংহ। এই ঘটনায় গুরুতর আহত মেজানী রানী ধনতলা ইউনিয়নের বানাগাঁও গ্রামের বিনোদ চন্দ্র সিংহের স্ত্রী। তিনি নিহত সুধো বালার বোন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পীরগঞ্জ উপজেলায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মা ও খালাকে মোটরসাইকেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন সারজেন চন্দ্র সিংহ। পথে লোলপুকুর এতিমখানার সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাঁদের চাপা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই মা সুধো বালা মারা যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় সারজেন ও তাঁর খালা মেজানী রানীকে উদ্ধার করে প্রথমে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। কিন্তু রংপুর নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান সারজেন।

বালিয়াডাঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার প্রদীপ চন্দ্র জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।

বালিয়াডাঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে মায়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং পরে পথেই ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ঘটনার পরপরই ঘাতক ট্রাকসহ এর চালক ও হেলপারকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওবালিয়াডাঙ্গীজেলার খবররংপুর বিভাগমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত