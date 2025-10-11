ঠাকুরগাঁওয়ে সাঁতার শিখতে গিয়ে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদের পুকুরে সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নিতে গিয়ে আয়মান হোসেন (৭) নামে এক শিশু মারা গেছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে চলমান সাঁতার প্রশিক্ষণ চলাকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আয়মান হোসেন সদর উপজেলার নারগুন গ্রামের আরিফ হোসেনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার পরিষদের পুকুরে শিশুদের সাঁতার শেখানো হয়। শনিবার দুপুরে প্রশিক্ষণ চলার সময় হঠাৎ পানিতে তলিয়ে যায় আয়মান। দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনাস্থলে কয়েকজন শিশুর অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘ছেলেদের পাঠিয়েছি সাঁতার শেখার জন্য, মরদেহ নেওয়ার জন্য নয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত না করায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে—এর দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে।’
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম বলেন, ‘এটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক ঘটনা। আমরা বিষয়টি গভীরভাবে দেখছি।’
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারোয়ার আলম খান জানান, শিশুটির মৃত্যুর ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।
