দেশে সারের কোনো সংকট নেই, গুদামগুলো ভরা: বিএডিসি চেয়ারম্যান

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
দেশে এই মুহূর্তে সারের কোনো সংকট নেই, পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুত রয়েছে এবং গুদামগুলো এখন সার দিয়ে ভরা বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান রুহুল আমিন খান। তিনি বলেন, এমওপি, টিএসপি, ডিএপিসহ সব ধরনের সারের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাঁরা সারের সংকট নিয়ে কথা বলছেন, তাঁরা এমনিতেই বলেন। শনিবার ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে অত্যাধুনিক মানের ২০০ টন বীজ সংরক্ষণাগার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএডিসি চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।
রুহুল আমিন খান বলেন, ‘আমাদের কাছে অনেক সার রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের (বিতরণ) পর ম্যানেজমেন্টে। অনেক সময় ব্যবস্থাপনার অভাবে হয়তোবা সঠিক সময়ে কৃষকের কাছে সার পৌঁছায় না।’
তিনি জানান, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, যার মধ্যে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর এই অঞ্চলে ফসলের আধিক্য থাকায় সারের চাহিদা বেশি থাকে। এখানে বছরে তিন-চারটি ফসল হয়। এই অঞ্চলগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বিএডিসি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘যে সারটা আমাদের চট্টগ্রাম বা খুলনা থেকে আসে, সেই সার আসতে যেহেতু অনেক সময় লাগে, সে জন্য আমরা দূরের অঞ্চলগুলো আগে ফিলাপ (পূরণ) করছি। আপনারা গোডাউনগুলোতে গিয়ে দেখেন, গোডাউনগুলো ভর্তি সার। সামনে আরও অনেক সার আসতেছে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপপরিচালক মো. ফারুক হোসেন, ড. এ কে এম মিজানুর রহমান, ড. রিপন সিকদার, মনোয়ার হোসেন, রুহুল আমিন, মো. কামরুজ্জামান, শামছুর রশিদ, শারমিন আক্তার, শারমিন খন্দকারসহ বিএডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।
দেশে এই মুহূর্তে সারের কোনো সংকট নেই, পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুত রয়েছে এবং গুদামগুলো এখন সার দিয়ে ভরা বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান রুহুল আমিন খান। তিনি বলেন, এমওপি, টিএসপি, ডিএপিসহ সব ধরনের সারের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাঁরা সারের সংকট নিয়ে কথা বলছেন, তাঁরা এমনিতেই বলেন। শনিবার ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে অত্যাধুনিক মানের ২০০ টন বীজ সংরক্ষণাগার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএডিসি চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।
রুহুল আমিন খান বলেন, ‘আমাদের কাছে অনেক সার রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের (বিতরণ) পর ম্যানেজমেন্টে। অনেক সময় ব্যবস্থাপনার অভাবে হয়তোবা সঠিক সময়ে কৃষকের কাছে সার পৌঁছায় না।’
তিনি জানান, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, যার মধ্যে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর এই অঞ্চলে ফসলের আধিক্য থাকায় সারের চাহিদা বেশি থাকে। এখানে বছরে তিন-চারটি ফসল হয়। এই অঞ্চলগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বিএডিসি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘যে সারটা আমাদের চট্টগ্রাম বা খুলনা থেকে আসে, সেই সার আসতে যেহেতু অনেক সময় লাগে, সে জন্য আমরা দূরের অঞ্চলগুলো আগে ফিলাপ (পূরণ) করছি। আপনারা গোডাউনগুলোতে গিয়ে দেখেন, গোডাউনগুলো ভর্তি সার। সামনে আরও অনেক সার আসতেছে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপপরিচালক মো. ফারুক হোসেন, ড. এ কে এম মিজানুর রহমান, ড. রিপন সিকদার, মনোয়ার হোসেন, রুহুল আমিন, মো. কামরুজ্জামান, শামছুর রশিদ, শারমিন আক্তার, শারমিন খন্দকারসহ বিএডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ছাত্র সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার দ্রুত বিচারসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শাখা ছাত্রশিবির। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।১৯ মিনিট আগে
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচন নিয়ে এখনো ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত অব্যাহত আছে। এই নির্বাচনকে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই। আমরা আশা করছি, নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশে২৫ মিনিট আগে
রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র স্কোয়াড্রন লিডার মো. মাহমুদুল হাসান মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।৩১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের মিরসরাই থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) গভীর রাত থেকে শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা ১১টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে