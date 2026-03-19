শেখ মুজিবুরের জন্মদিন পালন ও নাশকতার পরিকল্পনা, ৮ ছাত্রলীগ কর্মী কারাগারে

ঠাকুরগাঁওয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ব্যানারে মশাল মিছিল ও নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার গড়েয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনের সড়ক থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা হলেন মো. সাজু (২০), মো. রাজু ইসলাম (২১), মো. তুহিন (২০), মো. ফাহাদ (১৯), মো. সাজু ইসলাম (১৯), মো. সাব্বির ইসলাম (১৯), মো. হামির আলী (১৯) ও মো. নয়ন (১৮)। তাঁরা সবাই গড়েয়া ও মুন্সিপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এ ছাড়া মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও বেশ কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত সোয়া ১০টার দিকে ঠাকুরগাঁও বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তায় ডিউটিরত অবস্থায় পুলিশ খবর পায়, গড়েয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মী শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে জড়ো হয়ে মশাল প্রজ্বালন করছেন। তাঁরা রামদা, লোহার রড ও লাঠিসোঁটা নিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করছিলেন।
পরে ঠাকুরগাঁও সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তাকিনের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে অভিযানে যায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অনেকেই পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে আটজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নাশকতার সরঞ্জাম হিসেবে একটি ৩ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা কাঠের হাতলযুক্ত রামদা, ৭টি লোহার রড, ১৪টি বাঁশের লাঠি, দুধের কৌটা দিয়ে তৈরি ১০টি মশাল এবং ২৭টি ইটের টুকরা জব্দ করেছে। এই ঘটনায় সদর থানার পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘আসামিরা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে সমর্থন প্রদান, জননিরাপত্তা বিপন্ন করার ষড়যন্ত্র এবং দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।’
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যানারে যেকোনো ধরনের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করা হবে। গ্রেপ্তার যুবকদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’
