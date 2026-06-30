ঠাকুরগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় আহত পারুলের মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত পারুলের (৪৬) মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের ভাই মো. ইব্রাহীম বাদী হয়ে ওই বাসের চালককে আসামি করে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।
নিহত পারুল উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের শিংগিয়া মুন্সিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই এলাকার মো. তরিকুল ইসলামের স্ত্রী।
পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর মহাসড়কের ডোডাপাড়া মাদ্রাসার সামনে সড়ক পার হচ্ছিলেন পারুল। এ সময় তেঁতুলিয়া সেভেন স্টার পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস তাঁকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন পারুল। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁওয়ের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে আজ মঙ্গলবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাজাহান আলী জানান, এ ঘটনায় একটি মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাসচালককে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
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