Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

ফোন করে ভাইকে হুমকি ‘লাশ ফেলে দেব’, পরে তালা ভেঙে বোনকে উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ফোন করে ভাইকে হুমকি ‘লাশ ফেলে দেব’, পরে তালা ভেঙে বোনকে উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও শহরের এক নারীকে (৩১) ঘরে আটকে রেখে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার এ ঘটনা ঘটে। আসামি ভুক্তভোগীর ভাইকে ফোন করে ‘লাশ ফেলে দেওয়ার’’ হুমকি দেন। পরে ওই ভাই ও তাঁর বন্ধুরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তালা ভেঙে ওই নারীকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় ওই দিন রাতে মামলার পর পুলিশ অভিযুক্ত প্রধান আসামিকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে। আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও বিচারিক আদালতের মাধ্যমে আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মামলা ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১৩ বছর আগে আসামির সঙ্গে ভুক্তভোগী নারীর বিয়ে হয়। তাঁদের ১০ বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে গত বছর তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এরপর থেকে ওই নারী তাঁর বাবার বাড়িতে ছিলেন।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার দুপুরে অগ্রণী ব্যাংক থেকে চেকবই নিয়ে ফেরার পথে ঠাকুরগাঁও চৌরাস্তা এলাকায় অটোরিকশার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওই নারী। এ সময় তাঁর সাবেক স্বামী অজ্ঞাতনামা আরও দুই সহযোগীকে নিয়ে অটোরিকশাযোগে সেখানে উপস্থিত হন এবং অ্যাসিড নিক্ষেপের হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক তাঁকে তুলে নিয়ে যান। পরে বাড়িতে নিয়ে তাঁকে একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। সেখানে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ফারুক ভুক্তভোগীর ভাইকে ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দেন। খবর পেয়ে ভুক্তভোগীর ভাই ও তাঁর বন্ধুরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের তালা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করেন। এ সময় অভিযুক্ত আসামি কৌশলে পালিয়ে যান।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেওয়া হয়েছে। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩)-এর ৯/১১/৩০ ধারায় মামলা করা হয়েছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং অন্য আসামিদের শনাক্তে প্রক্রিয়া চলছে। ভুক্তভোগী নারীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

উদ্ধারঠাকুরগাঁওরংপুর বিভাগহুমকিলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

সম্পর্কিত

ফোন করে ভাইকে হুমকি ‘লাশ ফেলে দেব’, পরে তালা ভেঙে বোনকে উদ্ধার

ফোন করে ভাইকে হুমকি ‘লাশ ফেলে দেব’, পরে তালা ভেঙে বোনকে উদ্ধার

এমপির ফোনে মোটরসাইকেলে ছুটে এলেন ইউএনও

এমপির ফোনে মোটরসাইকেলে ছুটে এলেন ইউএনও

২৫০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে রেইনকোট দিল ডিএনসিসির

২৫০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে রেইনকোট দিল ডিএনসিসির

কিশোরগঞ্জে অস্ত্রসহ মাদক কারবারিদের আত্মসমর্পণ, স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অঙ্গীকার

কিশোরগঞ্জে অস্ত্রসহ মাদক কারবারিদের আত্মসমর্পণ, স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অঙ্গীকার