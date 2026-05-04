Ajker Patrika
ঢাকা

২৫০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে রেইনকোট দিল ডিএনসিসির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
২৫০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে রেইনকোট দিল ডিএনসিসির
পরিচ্ছন্নতাকর্মীর হাতে রেইনকোট তুলে দেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বর্ষা মৌসুমে নিরবিচ্ছিন্ন পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালু রাখতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) প্রায় আড়াই হাজার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী হিসেবে রেইনকোট বিতরণ করেছে।

আজ সোমবার (৪ মে) সকালে গুলশান নগরভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে রেইনকোট তুলে দেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান।

অনুষ্ঠানে শফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘আজ আমরা এমন মানুষদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান করছি, যাঁরা ভোর থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে শহর পরিষ্কার রাখেন। তাঁদের শ্রমেই নগরবাসী পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘গত ঈদে প্রধানমন্ত্রী আপনাদের কথা বিবেচনা করে আলাদা বোনাসের ব্যবস্থা করেছেন। এটি আপনাদের কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি নিদর্শন।’

প্রশাসক আরও বলেন, ‘আপনাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও আন্তরিকতা আছে। আপনারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবেন, আমরা আপনাদের সব ধরনের সহযোগিতা করব। নগরবাসী আপনাদের কাজে সন্তুষ্ট হলে তবেই আমরা নিজেদের সফল মনে করব।’

অনুষ্ঠানে ডিএনসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমডোর হুমায়ুন কবীর বলেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। এর আগে শীতের কাপড়, মাস্ক ও গামবুট বিতরণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ কর্মীদের মাঝে রেইনকোট বিতরণ করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীর হাতে রেইনকোট তুলে দেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
পরিচ্ছন্নতাকর্মীর হাতে রেইনকোট তুলে দেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিনি আরও বলেন, “পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সুরক্ষার জন্য আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি। এখন আমাদের সবার দায়িত্ব ‘ক্লিন ঢাকা’ উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়া। এ জন্য আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার প্রয়োজন।”

অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী আয়েশা খাতুন বলেন, ‘বর্ষার শুরুতেই রেইনকোট পেয়েছি, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নগরবাসীর মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী ও প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ রকিবুল হাসানসহ ডিএনসিসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বিষয়:

সিটি করপোরেশনঢাকা জেলাঢাকা বিভাগডিএনসিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

সম্পর্কিত

ফোন করে ভাইকে হুমকি ‘লাশ ফেলে দেব’, পরে তালা ভেঙে বোনকে উদ্ধার

ফোন করে ভাইকে হুমকি ‘লাশ ফেলে দেব’, পরে তালা ভেঙে বোনকে উদ্ধার

এমপির ফোনে মোটরসাইকেলে ছুটে এলেন ইউএনও

এমপির ফোনে মোটরসাইকেলে ছুটে এলেন ইউএনও

২৫০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে রেইনকোট দিল ডিএনসিসির

২৫০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে রেইনকোট দিল ডিএনসিসির

কিশোরগঞ্জে অস্ত্রসহ মাদক কারবারিদের আত্মসমর্পণ, স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অঙ্গীকার

কিশোরগঞ্জে অস্ত্রসহ মাদক কারবারিদের আত্মসমর্পণ, স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অঙ্গীকার