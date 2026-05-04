মুন্সিগঞ্জে ডেনমার্ক আ.লীগের নেতা কারাগারে

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নসংবলিত লিফলেট বিলির অভিযোগে মো. এরশাদ হোসাইন বেপারী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে গতকাল রোববার রাতে তাঁকে আটক করে পুলিশ।
এরশাদ হোসাইন বেপারী উপজেলার কাঠাদিয়া ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডেনমার্ক শাখার আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার তিনি কাঠাদিয়া ঢালীবাড়ি ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নসংবলিত লিফলেট বিতরণ করেন। খবর পেয়ে রাতে টঙ্গিবাড়ী থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে।
এ বিষয়ে টঙ্গিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল হক ডাবলু জানান, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লিফলেট প্রচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।
