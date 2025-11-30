Ajker Patrika

নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে হত্যা, ছেলের মৃত্যুদণ্ড

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ওয়াহেদুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা
টাঙ্গাইলে নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে হত্যার দায়ে ওয়াহেদুজ্জামান (৩৯) নামে এক যুবকের মৃত্যুদণ্ডের দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইলের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক হাফিজুর রহমান এ রায় দেন। আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শফিকুল ইসলাম রিপন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ওয়াহেদুজ্জামান সখীপুর উপজেলার দড়িপাড়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদকাসক্ত ওয়াহেদুজ্জামান টাকার জন্য মা-বাবার ওপর অত্যাচার করতেন। ২০২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ওয়াহেদুজ্জামানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাবার বাড়ি চলে যান তাঁর মা। ওই দিন রাতে বাড়িতে থাকা বাবা আব্দুস সামাদ (৬৫) ছেলেকে মাদকের টাকা দিতে রাজি হননি।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শয়নকক্ষে আব্দুস সামাদকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ঘরে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যান ওয়াহেদুজ্জামান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। পরে নিহতের ভাই আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে সখীপুর থানায় ওয়াহেদুজ্জামানের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করেন।

টাঙ্গাইল আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শফিকুল ইসলাম রিপন জানান, মামলার কিছুদিন পরই আসামিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রায়ের সময় আসামি ওয়াহেদুজ্জামান আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালতে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। রায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসামি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী গোলাম মোস্তফা মিয়া। তিনি বলেন, ‘মামলার রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই, উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।’

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডটাঙ্গাইলহত্যাটাঙ্গাইল সদরআদালতমৃত্যুদণ্ড
