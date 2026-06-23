Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে নলকূপের পানির বিষক্রিয়ায় ৩৫ শিক্ষার্থী অসুস্থ

নাগরপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলে নলকূপের পানির বিষক্রিয়ায় ৩৫ শিক্ষার্থী অসুস্থ
অসুস্থ শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার মামুদনগর উচ্চবিদ্যালয়ের নলকূপের পানি পান করে কমপক্ষে ৩৫ জন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নলকূপের পানির বিষক্রিয়ায় এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হওয়া শুরু করলে শিক্ষক ও আশপাশের লোকজন শিক্ষার্থীদের দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অসুস্থ দুই শিক্ষার্থীকে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে পাঠানো হয়েছে।

মামুদনগর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘সকাল ১০টার দিকে বিদ্যালয়ের পিয়ন মো. মিজানুর রহমান আমাকে জানায় নলকূপের ভেতরে পলিথিন পাওয়া গেছে। তাতে বিষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এর কিছুক্ষণ পরই শিক্ষার্থীরা নলকূপের পানি পান করে একে একে বমি করতে থাকে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষয়টি তাৎক্ষণিক আমি শিক্ষা অফিসারকে জানাই এবং অসুস্থ কমপক্ষে ৩৫ জনকে পর্যায়ক্রমে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুল কাদির বলেন, অসুস্থ অবস্থায় কমপক্ষে ৩৫ শিক্ষার্থীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের টাঙ্গাইলে পাঠানো হয়েছে। অন্য অসুস্থ শিক্ষার্থীরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, কৃষিজমিতে ব্যবহারের কীটনাশক নলকূপের পানিতে কে বা কারা মিশিয়েছে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে।

নাগরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. এরফান উদ্দিন ও নাগরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহুরুল ইসলাম খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান এবং অসুস্থ শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নেন।

বিষয়:

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