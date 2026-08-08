Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় র‌্যাবের অভিযানে ৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় র‌্যাবের অভিযানে ৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৪
জব্দ করা ইয়াবা। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা নগরীর মিয়াপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩ হাজার ৯৫৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ চারজন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছেন র‌্যাব-৬-এর সদস্যরা।

র‌্যাব প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির অংশ হিসেবে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে র‌্যাব। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শনিবার সকাল ৮:৪০ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনা সদর থানার মিয়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় র‌্যাব-৬-এর একটি আভিযানিক দল।

অভিযানে ৩ হাজার ৯৫৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের পুঁটিখালী গ্রামের নাসির উদ্দীন সেন্টু (৩৭) ও তাঁর স্ত্রী সাফিয়া বেগম (৩২), কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী এলাকার মারিয়াম (২০) ও একই এলাকার আয়শা (২২।

র‌্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের হেফাজত থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে বিধি মোতাবেক জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খুলনা সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁদের থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে র‌্যাব-৬।

বিষয়:

খুলনা জেলাইয়াবাগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগখুলনা
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