Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে মাকে হত্যার দায়ে ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
টাঙ্গাইলে মাকে হত্যার দায়ে ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

টাঙ্গাইলে মাকে হত্যার দায়ে জহুরুল ইসলাম (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে টাঙ্গাইলের জেলা ও দায়রা জজ হাফিজুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডিত জহুরুল ইসলাম নাগরপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের দুয়াজানি গ্রামের মৃত আব্দুল মিয়ার ছেলে।

মামলার নথি ও আদালত সূত্রে জানা যায়, জহুরুলের বাবা আব্দুল মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর মা বাবলু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। এ ঘটনায় মা-ছেলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এর জেরে ২০২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে জহুরুল তাঁর মাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন।

ঘটনার দিনই নিহত নারীর স্বামী বাবলু মিয়া নাগরপুর থানায় মামলা করেন। পরে পুলিশ জহুরুলকে গ্রেপ্তার করে এবং তিনি আদালতে হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেন।

বান্দরবানে মাকে হত্যা দায়ে ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডবান্দরবানে মাকে হত্যা দায়ে ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

তদন্ত শেষে নাগরপুর থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) মনোয়ার হোসেন আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। পরে ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া শেষে আদালত এ রায় দেন।

রায় ঘোষণার সময় আসামি জহুরুল ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায়ের পর তাঁকে পুনরায় কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন মো. মুছা।

বিষয়:

টাঙ্গাইলহত্যানাগরপুরঢাকা বিভাগআদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসপাতালে যাওয়ার পথেই থেমে গেল জীবন, একই পরিবারের চারজনসহ নিহত ৫

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

ইরানের সঙ্গে চুক্তি ‘মোটামুটি চূড়ান্ত’ বলছেন ট্রাম্প, উদ্বেগে ইসরায়েল

শেরপুরে শিশুকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ, সহযোগী গ্রেপ্তার

মিয়ানমার সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে ৩ বাংলাদেশি নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে ছেলেকে নিয়ে শচীনের পোস্ট ভাইরাল

আইপিএলে ছেলেকে নিয়ে শচীনের পোস্ট ভাইরাল

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

রাশিয়ার প্রতিশোধ: কিয়েভে ভয়াবহ হামলা, ওরেসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

সম্পর্কিত

ঈশ্বরদীতে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

ঈশ্বরদীতে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

জামালপুরে কিশোরীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

জামালপুরে কিশোরীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

ঝালকাঠিতে যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, পুকুর থেকে মরদেহ উদ্ধার

ঝালকাঠিতে যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, পুকুর থেকে মরদেহ উদ্ধার

ট্রেনের ছাদে যাত্রার সময় বজ্রপাত, যুবকের মৃত্যু

ট্রেনের ছাদে যাত্রার সময় বজ্রপাত, যুবকের মৃত্যু