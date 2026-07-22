Ajker Patrika
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মাগুরা

নকল বিএসটিআই সিল: মাগুরায় বেকারিকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
নকল বিএসটিআই সিল: মাগুরায় বেকারিকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাগুরা শহরের নতুন বাজার ব্রিজসংলগ্ন ভাই ভাই বেকারিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নকল বিএসটিআই সিল ব্যবহার এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদনের অভিযোগে মাগুরার একটি বেকারিকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কার্যক্রম সাত দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২২ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাগুরা শহরের নতুন বাজার ব্রিজসংলগ্ন ভাই ভাই বেকারিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, এর আগেও দুই দফা প্রতিষ্ঠানটিকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করে নকল বিএসটিআই সিল ব্যবহার করে খাদ্যপণ্য বাজারজাত করে আসছিল। অভিযানের সময় বেকারির উৎপাদন পরিবেশও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পাওয়া যায়। কর্মীদের হেয়ার নেট, হ্যান্ড গ্লাভসসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করতে দেখা যায়নি।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, ‘পূর্বের সতর্কতা উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানটি নকল বিএসটিআই সিল ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন করেছে। এসব অনিয়ম ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।’

তিনি জানান, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৩ ও ৪৪ ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাত দিনের জন্য উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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