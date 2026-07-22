ভিডিও বিতর্কে শ্যামনগরে বিক্ষোভ, এমপি গাজী নজরুলের পদত্যাগ দাবি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন স্থানীয় কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। সমাবেশ থেকে সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর-কালীগঞ্জ আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা গাজী নজরুল ইসলামের পদত্যাগ এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়।
বুধবার (২২ জুলাই) দুপুরে শ্যামনগর উপজেলার চাররাস্তার মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শ্যামনগর প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য দেন গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা মাসুদুল রহমান, পদ্মপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমজাদুল ইসলাম, শ্যামনগর সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান লিয়াকাত আলী, সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নুরজাহান পারভীন ঝর্ণা, অধ্যাপক আবু সাঈদ ও শফিকুল ইসলাম দুলু।
বক্তারা বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তাঁদের দাবি, ভিডিওটি প্রকাশের পর প্রথমে সেটিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিতে তৈরি বলে দাবি করা হলেও পরে সংশ্লিষ্ট তরুণীকে সংসদ সদস্যের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকাশ্যে আসা বিভিন্ন বক্তব্য ও তথ্যের মধ্যে অসংগতি রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।
সমাবেশ থেকে বক্তারা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। একই সঙ্গে সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের পদত্যাগ দাবি করে বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সংসদের স্পিকার ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
সমাবেশ শেষে বিক্ষোভকারীরা সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের প্রতীকী কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গাজী নজরুল ইসলামকে ঘিরে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। পরে তিনি সংশ্লিষ্ট তরুণীকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেন। তবে বিষয়টি নিয়ে তাঁর দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও জনপরিসরে আলোচনা-সমালোচনা চলছে।
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