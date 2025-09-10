Ajker Patrika
সখীপুরে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ, এক দিনে আক্রান্ত ৫

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এক দিনেই পাঁচজন রোগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর উপজেলায় মোট ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫। আজ বুধবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা আসমা আক্তার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, ডেঙ্গু জ্বর শনাক্ত হওয়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী শাহীন আল মামুনকে (৪২) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া বাবুল সিকদার (৫০), মাওলানা হুসাইন আলী (৫৫), রিজন (২৫) ও সার্জেন্ট জয়নাল আবেদীনকে (৪৩) হাসপাতালে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর আগে সখীপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মঞ্জুরুল হক মজনুকে (৫০) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

