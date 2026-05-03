স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে পিটুনি

টাঙ্গাইলের গোপালপুরে এক স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পেটানোর ঘটনা ঘটেছে। পরে অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলার হেমনগর ইউনিয়নের ছোট শাখারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।
আজ রোববার (৩ মে) বেলা ১১টার দিকে কয়েকজন শিক্ষার্থীর মহিলা অভিভাবক জুতা ও ঝাড়ু নিয়ে প্রধান শিক্ষক রেজাউল হান্নানের অফিসে ঢুকে পেটাতে থাকেন। একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক কৌশলে স্কুল থেকে পালিয়ে যান। পরে গ্রামবাসী স্কুল ঘেরাও দিয়ে প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানান।
স্কুলের সহকারী শিক্ষক পারভীন আখতার জানান, স্কুল ভবনের চিলেকোঠায় এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে মারধর করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক একপর্যায়ে পালিয়ে গেলে গ্রামবাসী স্কুলে তালা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
গোপালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন জানান, যৌন নির্যাতনের অভিযোগে স্কুলে গোলযোগের খবর পেয়ে তিনি ফোর্স নিয়ে সেখানে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পর ওই স্কুলছাত্রী ও তার অভিভাবককে থানায় নিয়ে আসেন। বিকেলে প্রধান শিক্ষককে আটক করা হয়। তাঁকে থানার হাজতে রাখা হয়েছে। মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। অভিযোগের ধরন অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
