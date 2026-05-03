Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে পিটুনি

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে পিটুনি

টাঙ্গাইলের গোপালপুরে এক স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পেটানোর ঘটনা ঘটেছে। পরে অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলার হেমনগর ইউনিয়নের ছোট শাখারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

আজ রোববার (৩ মে) বেলা ১১টার দিকে কয়েকজন শিক্ষার্থীর মহিলা অভিভাবক জুতা ও ঝাড়ু নিয়ে প্রধান শিক্ষক রেজাউল হান্নানের অফিসে ঢুকে পেটাতে থাকেন। একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক কৌশলে স্কুল থেকে পালিয়ে যান। পরে গ্রামবাসী স্কুল ঘেরাও দিয়ে প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানান।

স্কুলের সহকারী শিক্ষক পারভীন আখতার জানান, স্কুল ভবনের চিলেকোঠায় এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে মারধর করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক একপর্যায়ে পালিয়ে গেলে গ্রামবাসী স্কুলে তালা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গোপালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন জানান, যৌন নির্যাতনের অভিযোগে স্কুলে গোলযোগের খবর পেয়ে তিনি ফোর্স নিয়ে সেখানে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পর ওই স্কুলছাত্রী ও তার অভিভাবককে থানায় নিয়ে আসেন। বিকেলে প্রধান শিক্ষককে আটক করা হয়। তাঁকে থানার হাজতে রাখা হয়েছে। মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। অভিযোগের ধরন অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

টাঙ্গাইলআটকশিক্ষকগোপালপুরটাঙ্গাইল সদরশিক্ষক নিয়োগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত

ইরান যুদ্ধে কারা হারল, জিত কাদের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

সম্পর্কিত

রায়েরবাজারে নতুন থানার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

রায়েরবাজারে নতুন থানার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে পিটুনি

স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে পিটুনি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়কে প্রাণ গেল শ্যালক-ভগ্নিপতির

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়কে প্রাণ গেল শ্যালক-ভগ্নিপতির

খুলনায় এবার কোরবানির পশুর চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি

খুলনায় এবার কোরবানির পশুর চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি