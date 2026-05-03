Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়কে প্রাণ গেল শ্যালক-ভগ্নিপতির

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
নাচোলে ট্রাক-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় ট্রাক-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার নাচোল-আড্ডা সড়কের বেণিপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলো মোটরসাইকেলচালক সোহাগ (১৭) ও আরোহী রবিউল আউয়াল (২২)। সম্পর্কে তারা শ্যালক-ভগ্নিপতি। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে সোহাগের বাড়ি নাচোল উপজেলায় এবং রবিউল আউয়ালের বাড়ি শিবগঞ্জ উপজেলায়।

নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) কর্মকর্তা সুকোমল চন্দ্র দেবনাথ জানান, সোহাগ ও রবিউল আউয়াল মোটরসাইকেলে করে নওগাঁর দিকে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

