জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লতিফ সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা
মহান মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের কমান্ডার ইন চিফ ও সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেছেন, ‘ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটি পরিষদ দেশ চালাচ্ছে, এটাকে আমি সরকার বলি না। জুলাই অভ্যুত্থানের পর সরকারের প্রতি মানুষের অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক আশা ছিল। কিন্তু তার লাখ ভাগের এক ভাগও পূরণ হয় নাই।’

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নিজগ্রাম ছাতিহাটীতে জুমার নামাজ আদায় করেন দুই ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী। নামাজ আদায় শেষে মসজিদের সামনে উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-অনুসারীদের উদ্দেশে লতিফ সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।

লতিফ সিদ্দিকী বলেন, ‘স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নাই, জিয়া পারে নাই, এরশাদ পারে নাই, খালেদা জিয়া পারে নাই আর একজনের নামই আমি বলতে চাই না।’ তিনি আরও বলেন, ‘জীবদ্দশায় আমি আর কোনো রাজনৈতিক দল করব না। কিন্তু বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর পাশে সারা জীবন থাকব।’

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী, কালিহাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামিম আল মনসুর আজাদ সিদ্দিকী এবং সিদ্দিকী পরিবারের কর্মী-সমর্থক-অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আজ সকালে লতিফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়ায় সুলতান আলাউদ্দিন হোনাইন শাহ কাশ্মিরী (র.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। পরে এলেঙ্গা হয়ে কালিহাতীর নিজ গ্রাম ছাতিহাটীতে আসেন তিনি। সেখানে তিনি পারিবারিক কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত শেষে জুমার নামাজ আদায় করেন।

টাঙ্গাইলঢাকা বিভাগজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধ
