টাঙ্গাইল জেলহাজতে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সুলতান মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
সুলতান মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইল জেলহাজতে গতকাল বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে মির্জাপুরের আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার মুহাম্মদ জাহেদুল আলম। মৃত সুলতান মিয়া গোড়াই ইউনিয়নের হরিরপাড়া গ্রামের আজমত আলীর ছেলে। তিনি গোড়াই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

জেল কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, বুধবার গভীর রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করলে সুলতান মিয়াকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

গত বছরের ৪ আগস্ট ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক-সংলগ্ন গোড়াই হাইওয়ে থানার সামনে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন’ চলাকালে পুলিশের ছররা গুলিতে গোড়াই ইউনিয়নের লালবাড়ি গ্রামের হিমেলের দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনায় হিমেলের মা নাছিমা বেগম বাদী হয়ে টাঙ্গাইল সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মির্জাপুর আমলি আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় পুলিশ, সাংবাদিক ও আওয়ামী লীগ নেতাসহ মোট ১০০ জনের নাম উল্লেখ করা হয় এবং ৪০০-৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।

ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে গত ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর প্রায় এক মাস তিনি টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ছিলেন।

মির্জাপুরটাঙ্গাইলমৃত্যুঢাকা বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৫
শাহজাহান চৌধুরী। ফাইল ছবি
শাহজাহান চৌধুরী। ফাইল ছবি

নিজের বক্তব্য নিয়ে আবারও আলোচনায় চট্টগ্রামের আলোচিত জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী। তাঁর নতুন বক্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপকভাবে আলোচনা শুরু হয়। বক্তব্যে তাঁকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলতে শোনা যায়, আল্লাহর ওয়াস্তে বাড়াবাড়ি করিয়েন না। আমার নাম শাহজাহান চৌধুরী। আমি শুনতেছি, অনেকজনে নাকি উল্টাপাল্টা বলতেছে; খবরদার, খবরদার, খবরদার। আমার নাম শাহজাহান চৌধুরী। আমাকে যারা চিনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে। আমি চোখ তুলে দেখতেছি, আমার জন্য আল্লাহ আছে। আল্লাহর মেহেরবানি, আমার জন্য সূর্য দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এই রকম মর্যাদা দিয়েছে।’

১৩ নভেম্বর সাতকানিয়া উপজেলার চরতি ইউনিয়নের তুলাতলী এলাকায় গণসংযোগকালে শাহজাহান চৌধুরী এই বক্তব্য দিয়েছিলেন বলে চট্টগ্রাম জামায়াতের কয়েকজন নেতা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এতে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘সে জন্য বলে যাচ্ছি, চুদুরবুদুর (উল্টাপাল্টা) করিও না। লুলা (অবশ) হয়ে যাবে। আমি যদি চোখের পানি ফেলি, লুলা হয়ে যাবে। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। ১৮ বছরের মধ্যে ৯ বছর জেল খেটেছি। আমি টাকাপয়সা চাই নাই, ধনদৌলত, কাপড়চোপড়, পরিবারকে চাইনি। আমি আপনাদের দুয়ারে আজকে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার চোখের পানি বৃথা যায়নি। এই চরতি আমার শায়েখ, ওস্তাদ মাওলানা মমিনুল হক চৌধুরীর জন্মস্থান। আমি এলাকাকে সম্মান করি, এই এলাকার মাটিকে সম্মান করি। এখানে কোনো রাজনীতি নাই। এখানে আর কোনো মার্কা নাই, সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার মার্কা একটাই, সেটা হলো দাঁড়িপাল্লা।’

এর আগে ২২ নভেম্বর জামায়াতের অন্য একটি সমাবেশে শাহজাহান চৌধুরী প্রশাসনকে কবজায় আনা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় আসেন। পরবর্তী সময়ে ড. ইউনূস তাঁকে গার্ডিয়ান অব চিটাগাং ঘোষণা করেছেন—এ রকম একটি বক্তব্যও ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়।

এই বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য শাহজাহান চৌধুরীকে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মুহাম্মদ শাহজাহানকেও ফোন করে পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
টঙ্গীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ী নিহত

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃত্তিবাস দাস (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কৃত্তিবাস দাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার কাফুলা গ্রামের কৃষ্ণকান্ত দাসের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে ব্যবসায়িক কাজ শেষে গাজীপুর থেকে ঢাকার বাসায় ফিরছিলেন কৃত্তিবাস দাস। রাতে স্থানীয় লোকজন তাঁকে এবং তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

টঙ্গী পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোসাব্বির হোসেন রাতেই হাসপাতাল থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদুজ্জামান জানান, পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে যে ওই যুবকের মৃত্যু সড়ক দুর্ঘটনায় হয়েছে। মোটরসাইকেলটি বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশটি তাঁদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাজীপুরটঙ্গীঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবর
নারী সমাবেশে কাপ্তাইয়ের ইউএনও: বাল্যবিবাহ বন্ধ করে নারীকে স্বাবলম্বী করতে হবে

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
উন্নত, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
উন্নত, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কাপ্তাই তথ্য অফিসের উদ্যোগে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উন্নত, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ১১টায় কাপ্তাই উপজেলার ১ নম্বর চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের রেশমবাগান তঞ্চঙ্গ্যাপাড়া বারঘোনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় প্রায় ৫০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রুহুল আমিন। এ সময় তিনি বলেন, ‘বর্তমান সময়ে কন্যাসন্তানেরা ছেলেসন্তানদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। নারীরা উপার্জন করে সংসারের হাল ধরছেন। তবে আমাদেরকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে।’

তিনি নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে আরও বলেন, ‘মেয়েদেরকে লেখাপড়া করালে তারা নিজ উপার্জনে এগিয়ে যাবে। নারীরা যতই এগোবেন, ততই দেশের মঙ্গল হবে।’

কাপ্তাই সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নারী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কাপ্তাই উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ এনামুল হক হাজারী, কাপ্তাই উপজেলা খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পলাশ ঘোষ প্রমুখ।

নারী সমাবেশের আগে তথ্য অফিসের উদ্যোগে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

রাঙামাটিকাপ্তাইসমাবেশচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
উখিয়ায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা রেখে পালিয়েছে কারবারিরা

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
উদ্ধার করা ইয়াবা। ছবি: আজকের পত্রিকা
উদ্ধার করা ইয়াবা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের উখিয়ায় ৬৪ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অভিযানে ৩ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ইয়াবাগুলো রেখে মাদক কারবারিরা মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, বুধবার (২৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পালংখালী বিওপির একটি টহল দল ফারির বিল এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় মিয়ানমারের দিক থেকে দুই ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করেন। চ্যালেঞ্জের মুখে মাদক কারবারিরা দ্রুত তিনটি কালো ব্যাগ ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যায়।

পরে ব্যাগগুলো তল্লাশি করে স্কচটেপে মোড়ানো ৩৬টি কার্টনে ৩ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর বিজিবি পুরো এলাকায় রাতভর অভিযান চালালেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

অধিনায়ক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আরও বলেন, পালিয়ে যাওয়া মাদক কারবারিদের শনাক্তে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার ইয়াবাগুলো উখিয়া থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

কক্সবাজারউখিয়াউদ্ধারবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
