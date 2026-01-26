Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে হাসপাতালে নারীদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা, ইন্টার্ন চিকিৎসক পুলিশ হেফাজতে

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
টাঙ্গাইলে হাসপাতালে নারীদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা, ইন্টার্ন চিকিৎসক পুলিশ হেফাজতে
অভিযুক্ত ইন্টার্ন চিকিৎসক ইমনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নারী চিকিৎসকদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা লাগানোর অভিযোগে রায়হান কবির ইমন নামের এক ইন্টার্ন চিকিৎসককে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে তাঁকে নিয়ে যায় পুলিশ।

আজ বিকেলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইমনকে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করেন হাসপাতালের অন্য ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। পরে হাসপাতালের পরিচালকসহ ইমনকে অবরুদ্ধ করে রাখেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, ডিবি পুলিশ ও সেনাসদস্যরা উপস্থিত হন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে একপর্যায়ে পুলিশ অভিযুক্ত ইমনকে তাদের হেফাজতে নেয়। পরে তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ বিষয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক আব্দুল কুদ্দুস বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তবে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

টাঙ্গাইলঢাকা বিভাগনারীমেডিকেল কলেজক্যামেরাজেলার খবরচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

সম্পর্কিত

টাঙ্গাইলে হাসপাতালে নারীদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা, ইন্টার্ন চিকিৎসক পুলিশ হেফাজতে

টাঙ্গাইলে হাসপাতালে নারীদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা, ইন্টার্ন চিকিৎসক পুলিশ হেফাজতে

হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

শাবিপ্রবিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু ৩ ফেব্রুয়ারি, ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

শাবিপ্রবিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু ৩ ফেব্রুয়ারি, ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

৭ ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেত্রীর মামলা

৭ ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেত্রীর মামলা