টাঙ্গাইলে হাসপাতালে নারীদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা, ইন্টার্ন চিকিৎসক পুলিশ হেফাজতে

টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নারী চিকিৎসকদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা লাগানোর অভিযোগে রায়হান কবির ইমন নামের এক ইন্টার্ন চিকিৎসককে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে তাঁকে নিয়ে যায় পুলিশ।
আজ বিকেলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইমনকে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করেন হাসপাতালের অন্য ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। পরে হাসপাতালের পরিচালকসহ ইমনকে অবরুদ্ধ করে রাখেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, ডিবি পুলিশ ও সেনাসদস্যরা উপস্থিত হন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে একপর্যায়ে পুলিশ অভিযুক্ত ইমনকে তাদের হেফাজতে নেয়। পরে তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
এ বিষয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক আব্দুল কুদ্দুস বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তবে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মুফতি মুজিবুর রহমান ফরাজী।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) স্নাতক প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি কার্যক্রম আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরও প্রত্যেক ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর ডোপ টেস্ট করে ভর্তি সম্পন্ন করা হবে। এ জন্য সশরীরে উপস্থিত থেকে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে...১ ঘণ্টা আগে
সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে সাতটি ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এক ছাত্রদল নেত্রী। আজ সোমবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হল শাখা ছাত্রদলের সদস্য জান্নাতুল ফেরদাউস জুঁই এই মামলা করেন।১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক উপজেলা পরিষদ ও সাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। চারটি ইউনিয়নের আটটি প্রকল্পে প্রায় ৩৪ লাখ টাকা আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার২ ঘণ্টা আগে