নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসে সিলেটে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্কনীতি) সৈয়দ মুশফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্কনীতি) সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেছেন, ‘দেশে এখন আমাদের সামনে নির্বাচন আছে। আমরা একটা পিসফুল ট্রানজেকশন দেখতে চাই। আনঅথরাইজড বা স্মাগলিং, আর্মস এগুলো বাংলাদেশে ঢুকবে না। কাস্টমস যেন এই জায়গাটায় ফোকাস করে। সোসাইটি প্রটেক্ট করতে হবে। আমাদের ইমপোর্ট পলিসিতে বলা আছে কী কী আনা যাবে আর কী কী যাবে না।’

আজ সোমবার সিলেটে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ মুশফিকুর রহমান এসব কথা বলেন। নগরের এয়ারপোর্ট রোডে একটি হোটেলের হলরুমে এই আয়োজন করে সিলেট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট।

সিলেট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনার খন্দকার নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত কমিশনার মীর আবু আবদুল্লাহ আল-সালাত। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, আমদানি-রপ্তানিকারক, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

