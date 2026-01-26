নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্কনীতি) সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেছেন, ‘দেশে এখন আমাদের সামনে নির্বাচন আছে। আমরা একটা পিসফুল ট্রানজেকশন দেখতে চাই। আনঅথরাইজড বা স্মাগলিং, আর্মস এগুলো বাংলাদেশে ঢুকবে না। কাস্টমস যেন এই জায়গাটায় ফোকাস করে। সোসাইটি প্রটেক্ট করতে হবে। আমাদের ইমপোর্ট পলিসিতে বলা আছে কী কী আনা যাবে আর কী কী যাবে না।’
আজ সোমবার সিলেটে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ মুশফিকুর রহমান এসব কথা বলেন। নগরের এয়ারপোর্ট রোডে একটি হোটেলের হলরুমে এই আয়োজন করে সিলেট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট।
সিলেট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনার খন্দকার নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত কমিশনার মীর আবু আবদুল্লাহ আল-সালাত। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, আমদানি-রপ্তানিকারক, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর পরিবার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিপুল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রিসিভার (সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।১২ মিনিট আগে
বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনকালে তিনি এই আশ্বাস দেন।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিএনপি প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণা সভার কাছে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার পূর্ব কধুরখীল উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এ স্টলের ভাড়া কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের মেলায় ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ কমানো হবে বলে জানিয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এ-সংক্রান্ত একটি ঘোষণা দেওয়া হয়। যেটি ফেসবুকে শেয়ার দিয়েছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।২৯ মিনিট আগে