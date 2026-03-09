মধ্যপ্রাচ্যে ড্রোন হামলায় নিহত সালেহ আহমেদের দাফন সম্পন্ন

মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইরানের ড্রোন হামলায় নিহত বাংলাদেশি সালেহ আহমেদের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ সোমবার মৌলভীবাজারের বড়লেখা গাজিটেকা শাহী ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
এর আগে দুপুরে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সালেহ আহমেদের মরদেহ গ্রহণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ও পরিবারের সদস্যরা।
বিকেলে সালেহ আহমেদের লাশ বাড়িতে আসার পর এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন ও বিভিন্ন এলাকার মানুষে সালেহ আহমেদের মরদেহ দেখতে ভিড় করেন। বিকেল ৫টায় বড়লেখা উপজেলার পৌরসভার গাজিটেকা শাহী ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
এ সময় প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে লাশ দেশে আনতে সক্ষম হয়েছি। নিহত সালেহ আহমেদের পরিবারকে যতটুকু সাহায্য করা প্রয়োজন, ততটুকু করা হবে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে থেকে কিছুটা সহযোগিতা করা হয়েছে।’
উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আরব আমিরাতের আজমান প্রদেশে সালেহ আহমেদ ইফতার শেষে জরুরি খাদ্য-পানীয় সরবরাহের কাজে বের হন। তাঁর সঙ্গে আরও একজন সহকর্মী ছিলেন।
তখন ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাতে হামলা চালায়। হঠাৎ আকাশে আগুনের মতো উজ্জ্বল একটি বস্তু দেখা যায়। মুহূর্তেই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে আশপাশের এলাকা।
ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, সালেহ আহমেদ গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন ছিল। পরে সিভিল ডিফেন্স ও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সালেহ আহমেদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ফুলতলীতে বিজিবি-চোরাকারবারি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুজন বিজিবি সদস্য ও একজন চোরাকারবারি। আহত বিজিবি সদস্যরা হলেন শরীফ (৩৪) ও রাজু (৩৫)। আর আহত চোরাকারবারির নাম মোহাম্মদ ইসমাইল প্রকাশ পুতিয়্যা (৪০)। তিনি পার্শ্ববর্তী রামুর কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের ডাক্তারকাটা.....১ মিনিট আগে
কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার হালকাকারার মৌলভীরচর এলাকায় মাতামুহুরী নদীতে এই ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
জুলাই আন্দোলনের পর যে সংস্কারের অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন নিয়ে এখন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের কিছু অবস্থান সেই অঙ্গীকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।১৩ মিনিট আগে
খুলনা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত পরাজিত প্রার্থী ও হিন্দু কমিটির ডুমুরিয়া উপজেলা সভাপতি কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাকে এবং মিয়া গোলাম পরওয়ারকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ আজ সোমবার বিকেলে নগরীর একটি হোটেলে খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ইফতার মাহফিলে শুভেচ্ছা...১৬ মিনিট আগে