জৈন্তাপুরে বিজিবির ওপর চোরাকারবারি চক্রের হামলা, থানায় মামলা

সিলেটের জৈন্তাপুরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে জৈন্তাপুর মডেল থানায় বিজিবির হাবিলদার কামাল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ৩১ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জানান, বিজিবির ওপর হামলার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করার পর প্রাথমিক তদন্তপূর্বক মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আসামি গ্রেপ্তারের অভিযান চলমান আছে।
আসামিরা হলেন মো. আলমাছ (৩২), মো. রায়হান (৩০), ডালিম মিয়া (৩৫), মো. সুজন (৩০), মো. কয়েজ (৩০), মো. সাইদুল (৩২), মো. আব্দুল (৩১), আবু হানিফ (৪০), মো. আলাউদ্দিন (৩২), মো. সালমান আহমদ বাবু (২৪), মো. ফসসাল (২৯), মো. সাগর (২৬), মো. রহিম (২৮), মো. মিনহাজ (২৮), মো. আতিক (২৫), মো. ছালাম (২৯), মো. আব্দুল (৫০), ইসমাইল হোসেন বাছির (২৮), তানু আহমেদ (৩০), নুরু মিয়া (৩২), ইমন আহমদ (২৭), আমিন আহমদ (৩২), রিপন মিয়া (৩২), মো. জালাল উদ্দিন মনা (৪৫), আলমগীর (২৮), মো. আফছার (২৮), ইমন (৩০), মো. জসিম (৩০), মো. উজ্জ্বল (৩৮), মো. সাত্তার (৩৫) ও মো. হেলাল (৩২)।
এর আগে বুধবার সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্তে ১২৮৮ পিলারসংলগ্ন টিপরাখলা (ঘুড়িমারা) এলাকার ১৫০ গজ ভেতরে রাজবাড়ী বিওপির টহল টিম ভারতীয় ছয়টি গরু আটক করে।
পরে গরু জৈন্তাপুর বিওপিতে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তা অবরোধ করে চোরাকারবারি চক্র বিজিবির টহল টিমের ওপর হামলা চালায়। হামলা বিজিবির সদস্য ল্যান্স নায়েক (৮২৬৯৫) মো. ওমর ফারুক আহত হন।
আজ বিকেলে গ্রেপ্তার রুবেলকে আদালতে হাজির করে সিআইডি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আবদুর কাদির ভূঁঞা ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।৪ মিনিট আগে
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মাহমুদ হোসেনের নির্বাচনী ক্যাম্পে ভাঙচুর-হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে নেছারাবাদ উপজেলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর নির্বাচনী ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘আমরা ক্ষমতায় গেলে চা-শ্রমিক ও দিনমজুরদের ফ্যামিলি কার্ড দেব। একই সঙ্গে ইমামদের সম্মানী দেওয়া হবে।’ আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আয়োজনে সদর উপজেলার শেরপুরের আইনপুর মাঠে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির...২০ মিনিট আগে
বাগেরহাটের মোংলায় পশুর নদের তীর থেকে অজ্ঞাত এক পুরুষের (৫৫) লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে সিগন্যাল টাওয়ার এলাকার দক্ষিণ চরের বালুর ডাইকসংলগ্ন নদের তীর থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়।২৯ মিনিট আগে