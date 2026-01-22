Ajker Patrika
সিলেট

জৈন্তাপুরে বিজিবির ওপর চোরাকারবারি চক্রের হামলা, থানায় মামলা

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি 
জৈন্তাপুরে বিজিবির ওপর চোরাকারবারি চক্রের হামলা, থানায় মামলা
ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জৈন্তাপুরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে জৈন্তাপুর মডেল থানায় বিজিবির হাবিলদার কামাল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ৩১ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জানান, বিজিবির ওপর হামলার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করার পর প্রাথমিক তদন্তপূর্বক মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আসামি গ্রেপ্তারের অভিযান চলমান আছে।

আসামিরা হলেন মো. আলমাছ (৩২), মো. রায়হান (৩০), ডালিম মিয়া (৩৫), মো. সুজন (৩০), মো. কয়েজ (৩০), মো. সাইদুল (৩২), মো. আব্দুল (৩১), আবু হানিফ (৪০), মো. আলাউদ্দিন (৩২), মো. সালমান আহমদ বাবু (২৪), মো. ফসসাল (২৯), মো. সাগর (২৬), মো. রহিম (২৮), মো. মিনহাজ (২৮), মো. আতিক (২৫), মো. ছালাম (২৯), মো. আব্দুল (৫০), ইসমাইল হোসেন বাছির (২৮), তানু আহমেদ (৩০), নুরু মিয়া (৩২), ইমন আহমদ (২৭), আমিন আহমদ (৩২), রিপন মিয়া (৩২), মো. জালাল উদ্দিন মনা (৪৫), আলমগীর (২৮), মো. আফছার (২৮), ইমন (৩০), মো. জসিম (৩০), মো. উজ্জ্বল (৩৮), মো. সাত্তার (৩৫) ও মো. হেলাল (৩২)।

এর আগে বুধবার সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্তে ১২৮৮ পিলারসংলগ্ন টিপরাখলা (ঘুড়িমারা) এলাকার ১৫০ গজ ভেতরে রাজবাড়ী বিওপির টহল টিম ভারতীয় ছয়টি গরু আটক করে।

পরে গরু জৈন্তাপুর বিওপিতে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তা অবরোধ করে চোরাকারবারি চক্র বিজিবির টহল টিমের ওপর হামলা চালায়। হামলা বিজিবির সদস্য ল্যান্স নায়েক (৮২৬৯৫) মো. ওমর ফারুক আহত হন।

বিষয়:

সিলেট জেলাআসামিবিজিবিসিলেট বিভাগসিলেটহামলাজেলার খবর
এলাকার খবর
