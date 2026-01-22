Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় আইনজীবীর বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লায় আইনজীবীর বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা শহরের চেকপোস্টে সন্দেহভাজন যুবকের কাছ থেকে গুলি উদ্ধারের পর অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনজীবীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—কুমিল্লার ধর্মপুর এলাকার মো. আরিফুর রহমান এবং একই এলাকার অ্যাডভোকেট মাহমুদুল হক মাসুম। মাসুম ধর্মপুরের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে সদর দক্ষিণ থানার উত্তর আশরাফপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে কোতোয়ালি থানাধীন ইপিজেড ফাঁড়ির একটি টহল দল নগরীর টমসন ব্রিজ এলাকায় চেকপোস্ট পরিচালনা করে। এই সময় পথচারী এক যুবকের আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে তাকে থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে একটি চাকু ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও ব্যবহৃত মোবাইল ফোন যাচাই করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় পুলিশ। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ইপিজেড ফাঁড়ি ও সদর দক্ষিণ থানার যৌথ একটি দল কুমিল্লা ইবনে তাহমিয়া স্কুলের পূর্ব পাশে একটি চারতলা ভবনের নিচতলায় অ্যাডভোকেট মাহমুদুল হক মাসুমের ভাড়া বাসায় অভিযান চালায়।

অভিযানে বাসার বেডরুমের ওয়ারড্রোব থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি ম্যাগাজিন এবং পৃথক আরেকটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে এক যুবকের কাছ থেকে গুলি উদ্ধারের পর তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অভিযানে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গুলিকুমিল্লাআইনজীবীজেলার খবর
এলাকার খবর
