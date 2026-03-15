Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে ১০ মিনিটের বৃষ্টিতেই শিলাস্তূপ, ফসলের ক্ষতির শঙ্কা

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ১০ মিনিটের বৃষ্টিতেই শিলাস্তূপ, ফসলের ক্ষতির শঙ্কা
সিলেট নগরে হঠাৎ বৃষ্টিতে শিলার স্তূপ জমে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে ধেয়ে আসা বৃষ্টিবলয় ‘গোধূলি’র প্রভাবে বজ্রসহ শিলাবৃষ্টি হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে ৮-১০ মিনিটের বজ্রসহ বৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানে শিলার স্তূপ জমে যায়। গত কয়েক দিনের ভ্যাপসা গরমের পর বৃষ্টিতে নগরবাসী ও আশপাশের মানুষের স্বস্তি এসেছে। তবে কৃষকেরা শিলাবৃষ্টির কারণে তাঁদের ফসল ও আমের মুকুলের ক্ষতির শঙ্কা করছেন।

সিলেটের আবহাওয়া কার্যালয় জানিয়েছে, গতকাল সকাল ৬টা থেকে আজ রোববার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৭১ দশমিক ৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে সিলেটে। আর আজ সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ১২ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। আজ সিলেটের আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন দেখা গেছে। বৃষ্টির ভাব থাকলেও আর বৃষ্টি হয়নি।

গতকাল সেহরির সময়ে সিলেটে হঠাৎ করে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এরপরই শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। ৮ থেকে ১০ মিনিটের মতো স্থায়ী ছিল এই শিলাবৃষ্টি। এর পরে মুষলধারে বৃষ্টি হলেও আর শিলাবৃষ্টি হয়নি। এই বৃষ্টির কারণে চলতি মৌসুমের ফসল, বিশেষ করে বোরো ধান ও আমের মুকুলের কিছুটা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন স্থানীয় কৃষকেরা। বৃষ্টিতে সিলেটের চা-বাগানগুলোর উপকার হবে।

সিলেট আবহাওয়া কার্যালয়ের আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন জানান, আগামী চার-পাঁচ দিন সিলেট বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টির এই প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। সে সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির শঙ্কা রয়েছে।

বিষয়:

বৃষ্টিপাতসিলেট বিভাগআবহাওয়াসিলেট
উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়ল

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ইরান যুদ্ধের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প: মার্কিন সিনেটর

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

চাঁদপুরে গ্যাস লিকেজের আগুন, পুড়ল পুলিশের গাড়ি ও অটোরিকশা

নান্দাইলে ভিজিএফের ২ হাজার কেজি চাল জব্দ

সিলেটে ১০ মিনিটের বৃষ্টিতেই শিলাস্তূপ, ফসলের ক্ষতির শঙ্কা

সিলেটে ১০ মিনিটের বৃষ্টিতেই শিলাস্তূপ, ফসলের ক্ষতির শঙ্কা

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল