সিলেটে ১০ মিনিটের বৃষ্টিতেই শিলাস্তূপ, ফসলের ক্ষতির শঙ্কা

সিলেটে ধেয়ে আসা বৃষ্টিবলয় ‘গোধূলি’র প্রভাবে বজ্রসহ শিলাবৃষ্টি হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে ৮-১০ মিনিটের বজ্রসহ বৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানে শিলার স্তূপ জমে যায়। গত কয়েক দিনের ভ্যাপসা গরমের পর বৃষ্টিতে নগরবাসী ও আশপাশের মানুষের স্বস্তি এসেছে। তবে কৃষকেরা শিলাবৃষ্টির কারণে তাঁদের ফসল ও আমের মুকুলের ক্ষতির শঙ্কা করছেন।
সিলেটের আবহাওয়া কার্যালয় জানিয়েছে, গতকাল সকাল ৬টা থেকে আজ রোববার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৭১ দশমিক ৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে সিলেটে। আর আজ সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ১২ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। আজ সিলেটের আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন দেখা গেছে। বৃষ্টির ভাব থাকলেও আর বৃষ্টি হয়নি।
গতকাল সেহরির সময়ে সিলেটে হঠাৎ করে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এরপরই শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। ৮ থেকে ১০ মিনিটের মতো স্থায়ী ছিল এই শিলাবৃষ্টি। এর পরে মুষলধারে বৃষ্টি হলেও আর শিলাবৃষ্টি হয়নি। এই বৃষ্টির কারণে চলতি মৌসুমের ফসল, বিশেষ করে বোরো ধান ও আমের মুকুলের কিছুটা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন স্থানীয় কৃষকেরা। বৃষ্টিতে সিলেটের চা-বাগানগুলোর উপকার হবে।
সিলেট আবহাওয়া কার্যালয়ের আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন জানান, আগামী চার-পাঁচ দিন সিলেট বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টির এই প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। সে সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির শঙ্কা রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, রোববার (১৫ মার্চ) বেলা আনুমানিক ৩টার দিকে পুলিশের একটি টহল টিম গাড়ি নিয়ে বাবুরহাট এলাকায় দায়িত্ব পালনে যাচ্ছিল। গাড়িটি পুলিশ লাইনের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুন ধরে যায়।২৮ মিনিট আগে
নান্দাইলে ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিংয়ের (ভিজিএফ) দুই হাজার কেজি চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ রোববার উপজেলার চন্ডীপাশা ইউনিয়নের পাশে খামারগাঁও বাজার থেকে এ চাল জব্দ করা হয়।৩১ মিনিট আগে
উলিপুরে হামলা মামলার আসামি ধরতে যাওয়া পুলিশকে অবরুদ্ধ করে মব সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ রোববার উপজেলার গোড়াই রঘুরায় ঝাকুয়াপাড়া এলাকায়।৪১ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হলে যুবক তোফাজ্জল হোসেনকে পিটিয়ে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাশেদ কামাল অনিক আদালতে আত্মসমর্পণের আবেদন জমা দিয়েও হাজির হননি। আজ রোববার (১৫ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে আবেদনের শুনানিকালে তিনি...১ ঘণ্টা আগে