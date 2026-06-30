কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কানাইঘাটের ৫ প্রবাসীর মরদেহ দেশে, যৌথ জানাজা শেষে দাফন

গত ২১ জুন কাতারের শাহানিয়া এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ৫ প্রবাসীর মরদেহ মঙ্গলবার সকাল পৌনে সাতটার দিকে দেশে পৌঁছেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-২২৬ ফ্লাইটে মরদেহগুলো সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনা হয়। আনুষ্ঠানিকতা শেষে মরদেহ নিহতদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এ সময় সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়।
বিমানবন্দরে অন্যান্যদের পাশাপাশি বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে মরদেহগুলো কানাইঘাটে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়।
বাদ জোহর সিলেটের কানাইঘাটের গাছবাড়ি মাজাহিরুল উলুম কওমি মাদ্রাসা মাঠে নিহতদের যৌথ জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন সিলেট-৫ (কানাইঘাট-জকিগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আবুল হাসান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ এলাকার হাজার হাজার মানুষ জানাজায় অংশ নেন। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁদের দাফন সম্পন্ন করা হয়।
নিহতরা হলেন কানাইঘাট উপজেলার ঝিংগাবাড়ী ইউনিয়নের আমরপুর গ্রামের মৃত আব্দুন নূরের ছেলে জিবাল উদ্দিন, মাঝতালুক গ্রামের সিরাজ উদ্দিনের ছেলে জসিম উদ্দিন, আগতালুক গ্রামের সেলিম আহমদের ছেলে মস্তাক আহমদ, একই গ্রামের মৃত মড়া মিয়ার ছেলে জুবায়ের আহমদ এবং দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের নিজ গাছবাড়ী গ্রামের বাহার উদ্দিনের ছেলে কাদের আহমদ।
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