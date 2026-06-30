পিরোজপুরে ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি ১৪ জন ডেঙ্গু রোগী

পিরোজপুরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৪ জন।
জানা গেছে, পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে আটজন, নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চারজন ও নাজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগী ভর্তি হন।
জেলা হাসপাতালে ডেঙ্গু আলাদা কর্নার খুললেও রোগীর চাপ বাড়ছে। রোগী ও স্বজনেরা জানান, ডেঙ্গু কর্নারে সাধারণ রোগীদের সঙ্গে ডেঙ্গু রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে।
পিরোজপুরের সিভিল সার্জন মো. মতিউর রহমান জানান, পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে ধারণক্ষমতার চেয়ে দ্বিগুণ রোগী ভর্তি রয়েছেন। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ১৪ জন ভর্তি হয়েছেন।
উল্লেখ্য, জেলা হাসপাতাল ও বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মোট ৪৭ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। এ ছাড়া একজন রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
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