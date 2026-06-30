Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম-৪ আসন নিয়ে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা: ইসি মাছউদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চট্টগ্রাম-৪ আসন নিয়ে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা: ইসি মাছউদ
নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-৪ আসনের বিএনপির আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা অবৈধ ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এ আসনে আবার নির্বাচন হবে, নাকি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে—এমন আলোচনা সামনে এসেছে। তবে নির্বাচন কমিশন (ইসি) জানিয়েছে, আদালত যেভাবে রায় দিয়েছেন সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ এ বিষয়ে বলেন, আদালত যেভাবে নির্দেশ দেবেন আমরা সেভাবে ব্যবস্থা নেব। আদালত যদি নতুন করে তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন করার নির্দেশ দেন তাহলে নতুন করে নির্বাচন হবে। আর যদি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করার নির্দেশ দেন তাহলে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতার বৈধতা নিয়ে একই আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আনোয়ার সিদ্দিকীর করা আপিল মঞ্জুর করে আজ মঙ্গলবার (৩০ জুন) রায় দিয়েছেন আপিল বিভাগ। এর আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে আসলাম চৌধুরী অংশ নেন। তবে নির্বাচনে তাঁর ফলাফল প্রকাশ আদালতের সিদ্ধান্তে স্থগিত ছিল।

অন্যদিকে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় চট্টগ্রাম-২ আসনের ফল প্রকাশ স্থগিত রেখেছে ইসি। এ বিষয়ে আপিল বিভাগের রায়ের অপেক্ষায় ইসি।

বিষয়:

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