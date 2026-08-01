Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেট ও সুনামগঞ্জ সীমান্তে প্রায় ৭৯ লাখ টাকা মূল্যের চোরাচালান পণ্য জব্দ

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
সিলেট ও সুনামগঞ্জ সীমান্তে প্রায় ৭৯ লাখ টাকা মূল্যের চোরাচালান পণ্য জব্দ
সিলেট ও সুনামগঞ্জ সীমান্তে প্রায় ৭৯ লাখ টাকা মূল্যের চোরাচালান পণ্য জব্দ। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭৮ লাখ টাকা মূল্যের চোরাচালানের বিপুল পরিমাণ পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) বিভিন্ন ক্যাম্পের এই অভিযানে ভারত থেকে অবৈধভাবে আনা বিভিন্ন পণ্য এবং বাংলাদেশ থেকে পাচারের চেষ্টাকালে কয়েক ধরনের মালামাল, ট্রলি ও একটি বারকী নৌকা জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে।

আজ দুপুরে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিলেট সীমান্তবর্তী এলাকার বাংলাবাজার, কালাসাদেক, সোনারহাট, কালাইরাগ, প্রতাপপুর, সংগ্রাম ক্যাম্প এবং মিনাটিলা বিওপি অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ভারত থেকে অবৈধভাবে আনা বিপুল পরিমাণ শাড়ি, ক্লোপজি ক্রীম, মহিষ, গরু, কম্বল, জুস, জিরা, সবজি, শনপাপড়ী, চা-পাতা, চকলেট, ফল, সুপারি, বিস্কুট জব্দ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে পাচারকালে রসুন, পাথর, অবৈধ মালামাল বহনকারী ট্রলি, বারকী নৌকা জব্দ করে বিজিবি। জব্দকৃত চোরাচালান মালামালের মূল্য প্রায় ৭৮ লাখ ৯৭ হাজার টাকা।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক আরও জানান, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা, চোরাচালান এবং মাদকদ্রব্য পাচার প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে। জব্দকৃত চোরাচালানের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

গোয়াইনঘাটবিজিবিসিলেট বিভাগজেলার খবরচোরাচালান
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