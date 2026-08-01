Ajker Patrika
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শেরপুর

অসুস্থ গরু জবাইয়ের পর মাংস বিক্রির চেষ্টা, চার দোকানিকে অর্থদণ্ড

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি
অসুস্থ গরু জবাইয়ের পর মাংস বিক্রির চেষ্টা, চার দোকানিকে অর্থদণ্ড
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে অসুস্থ গরু জবাইয়ের পর মাংস বিক্রির চেষ্টার দায়ে দোকানিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অর্থদণ্ড। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নালিতাবাড়ী পৌর শহরে একটি অসুস্থ গরু জবাই করে মাংস বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে এক মাংসের দোকানিকে অর্থদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই অভিযানে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই জবাইয়ের অভিযোগে আরও তিন দোকানিকে ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে নালিতাবাড়ী শহরের দক্ষিণ বাজার ও আড়াইআনী বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মালেক।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ বাজারের লালনের মাংসের দোকানে কোনো ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই একটি অসুস্থ গরু জবাই করা হয়। পরে সেই গরুর মাংস বিক্রির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। এ ঘটনায় দোকানটিকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ছাড়া একই বাজারের বাবুলের মাংসের দোকান এবং আড়াইআনী বাজারের সাইফুলের মাংসের দোকান ও আল্লাহর দান মাংসের দোকানে জবাইয়ের আগে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করানোর দায়ে তাঁদের ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কম দামে অসুস্থ গরু কিনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই গভীর রাত বা ভোরে একটি চক্র জবাই করে মাংস বিক্রি করে আসছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আবু সায়েম বলেন, আজ ভোরে ভটভটিযোগে একটি মুমূর্ষু গরু আনার সময় পথচারীরা দেখে প্রশাসনকে জানান। পরে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় গরুটিকে অসুস্থ ও মুমূর্ষু বলে প্রতীয়মান হয়।

অভিযান চলাকালে ভেটেরিনারি সার্জন সাগর আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

শেরপুরময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
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