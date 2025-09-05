ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু লুট, ১১ জনের কারাদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই সেতুর নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার অপরাধে ১১ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে আজ শুক্রবার ভোর ৪টা পর্যন্ত টাস্কফোর্স এই অভিযান চালায়।
ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনকে আটকের পর প্রত্যেককে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় ছয়টি বাল্কহেড ও দুটি নৌকা জব্দ করা হয়েছে।
কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের দুরালপুর গ্রামের মো. এবাদুর রহমান, হরিণাকান্দি গ্রামের মো. মহাসিন আহমদ, দুর্লভপুর গ্রামের মো. একরাম হোসেন, মো. আতাউর রহমান, মো. নজরুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান, বিশ্বম্ভরপুরের সংগ্রামপুর গ্রামের মো. মফিকুল হক, বসন্তপুর গ্রামের মো. সজিব, আলী রাজ, তাহিরপুর উপজেলার শুলাহা গ্রামের মো. তৌফিক মিয়া ও একই গ্রামের মো. আলী হোসেন।
কোম্পানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রবিন মিয়া এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রতন শেখের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের এই অভিযানে বিজিবি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ইউএনও রবিন মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ইজারাবহির্ভূত এলাকা ও ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু তোলার অপরাধে ১১ জনকে আটকের পর জরিমানা করা হয়েছে। কেউ অবৈধভাবে বালু তুললে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই সেতুর নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার অপরাধে ১১ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে আজ শুক্রবার ভোর ৪টা পর্যন্ত টাস্কফোর্স এই অভিযান চালায়।
ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনকে আটকের পর প্রত্যেককে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় ছয়টি বাল্কহেড ও দুটি নৌকা জব্দ করা হয়েছে।
কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের দুরালপুর গ্রামের মো. এবাদুর রহমান, হরিণাকান্দি গ্রামের মো. মহাসিন আহমদ, দুর্লভপুর গ্রামের মো. একরাম হোসেন, মো. আতাউর রহমান, মো. নজরুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান, বিশ্বম্ভরপুরের সংগ্রামপুর গ্রামের মো. মফিকুল হক, বসন্তপুর গ্রামের মো. সজিব, আলী রাজ, তাহিরপুর উপজেলার শুলাহা গ্রামের মো. তৌফিক মিয়া ও একই গ্রামের মো. আলী হোসেন।
কোম্পানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রবিন মিয়া এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রতন শেখের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের এই অভিযানে বিজিবি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ইউএনও রবিন মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ইজারাবহির্ভূত এলাকা ও ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু তোলার অপরাধে ১১ জনকে আটকের পর জরিমানা করা হয়েছে। কেউ অবৈধভাবে বালু তুললে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ‘ইমাম মেহেদি’ দাবিকারী নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার পদ্মার মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চবির শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েম মাঝেমধ্যে নড়াচড়া করছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কায় তাঁর অস্ত্রোপচার না করার সিদ্ধান্ত হয়। সায়েমের চিকিৎসার জন্য গঠিত ছয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্১ ঘণ্টা আগে
শোকসভার শুরুতে যতীন সরকারের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এরপর এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সভার কার্যক্রম।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জে চুরির অপবাদ দিয়ে জনসমক্ষে এক যুবককে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পেটাচ্ছেন আব্দুস সালাম নামের আওয়ামী লীগের এক নেতা। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনার পর নির্যাতনকারী, বৌলাই ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসাধারণ সম্পাদক এবং বৌলাই ইউনিয়ন ২ নম্বর ওয়ার্ড১ ঘণ্টা আগে