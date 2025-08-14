Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

জমি নিয়ে বিরোধে ভগ্নিপতি-ভাগনের কোপে এক ব্যক্তি নিহত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এক ব্যক্তিকে ভগ্নিপতি ও ভাগনে কুপিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মহদিরকোনা গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত ছেরাগ আলী (৫৫) ওই গ্রামের মৃত সুরুজ আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছেরাগের সঙ্গে তাঁর বোন নুরুন্নাহারের দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল। আজ সকালে ছেরাগ জমিতে কাজ করতে গেলে তাঁর ভগ্নিপতি আবুল কাশেম, ভাগনে তৈয়ব আলীসহ বেশ কয়েকজন ছেরাগকে উপর্যুপরি কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, জমি নিয়ে বিরোধে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। দোষী ব্যক্তিদের ধরতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে।

বিষয়:

জমিহবিগঞ্জহত্যাঅভিযোগসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

১৫ আগস্ট ঘিরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা

১৫ আগস্ট ঘিরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা

চট্টগ্রাম থেকে পাইপলাইনে তেল আসবে ঢাকায়, শনিবার উদ্বোধন

চট্টগ্রাম থেকে পাইপলাইনে তেল আসবে ঢাকায়, শনিবার উদ্বোধন

৩ দফা দাবিতে রাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের গণ-অনশন

৩ দফা দাবিতে রাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের গণ-অনশন

সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে ৬০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা অনুমোদন

সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে ৬০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা অনুমোদন