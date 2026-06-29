Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেটে চুরি হওয়া ৬৮ ফোন উদ্ধারের পর মালিকদের কাছে হস্তান্তর

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে চুরি হওয়া ৬৮ ফোন উদ্ধারের পর মালিকদের কাছে হস্তান্তর
উদ্ধারের পর মালিকদের কাছে মোবাইল ফোন হস্তান্তর। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) ডিবি-সাইবার ক্রাইম ইউনিট বিশেষ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা ৬৮টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

সোমবার (২৯ জুন) দুপুরে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলনকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ফোনগুলো হস্তান্তর করা হয়। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এ সময় পুলিশ কমিশনার পুরাতন মোবাইল ফোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার পরিচয়, বৈধ কাগজপত্র এবং ডিভাইসের আইএমইআই নম্বর যথাযথভাবে যাচাই করে সতর্কতার সঙ্গে মোবাইল ক্রয়ের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

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