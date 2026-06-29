Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এল ৫৬ ফুট দীর্ঘ মৃত বেলিন তিমি

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এল ৫৬ ফুট দীর্ঘ মৃত বেলিন তিমি
কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে আসা অর্ধগলিত তিমি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের কাউয়ার চর পয়েন্টে ৫৬ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৮ ফুট প্রস্থের একটি মৃত বেলিন প্রজাতির তিমি ভেসে এসেছে। আজ শেষ বিকেলে তিমিটি ভেসে আসে। গত দুই যুগে সৈকতে ভেসে আসা মৃত তিমিগুলোর মধ্যে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম বলে জানা গেছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের (উপরা) সদস্যরা।

উপরার যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হোসেন রাজু বলেন, তাদের ধারণা, অর্ধগলিত তিমিটি প্রায় এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে। এ বছর এর আগে ৫৮ ফুট দৈর্ঘ্যের আরও একটি মৃত তিমি সৈকতে ভেসে এসেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক সৈকতে ভেসে আসা তিমি ও ডলফিনের মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি জানান তিনি।

মহিপুর বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, মৃত তিমিটিকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে পরবর্তীতে এর নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীতিমিবরিশাল বিভাগসমুদ্র সৈকতজেলার খবরকুয়াকাটা
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