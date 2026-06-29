জাইমা রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে অশালীন মন্তব্য, ফেনীতে যুবক আটক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগে মোসলেহ উদ্দিন জনি (২৩) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (২৯ জুন) সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের পূর্ব জয়নারায়ণপুর এলাকার বক্সআলী মৌলভীবাড়ির সামনে থেকে স্থানীয় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সহায়তায় তাঁকে আটক করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজীম নোমান।
আটক জনি ওই এলাকার মৃত মো. মোস্তফার ছেলে। সম্প্রতি তিনি প্রবাস থেকে দেশে ফিরেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, অভিযুক্ত জনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে জাইমা রহমানকে নিয়ে বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য করে আসছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় সোমবারও তিনি একটি বিতর্কিত পোস্ট করেন। বিষয়টি পুলিশের নজরে এলে তাঁকে আটকের জন্য অভিযান শুরু হয়।
পরে বিকেলে জনি নিজ বাড়ির সামনে অবস্থান করছেন—এমন তথ্য পেয়ে স্থানীয় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে আটক করে দাগনভূঞা থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।
দাগনভূঞা থানার ওসি মুহাম্মদ ফয়জুল আজীম নোমান বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের নজরে আসার পর স্থানীয় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সহায়তায় জনিকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া এ ঘটনার পেছনে অন্য কারও ইন্ধন বা উসকানি রয়েছে কি না, সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
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