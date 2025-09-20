স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, আটক স্বামী

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
সিলেটের গোয়াইনঘাটে রুবেনা বেগম (৩০) নামের এক নারীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় নারীর স্বামী আলী আহমদকে (৩৫) আহতাবস্থায় আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার বিছনাকান্দি ইউনিয়নের বগাইয়া মোকাম মহল্লা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আটক আলী আহমদ উপজেলার বগাইয়া মোকাম মহল্লা গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে। নিহত রুবেনা বেগম উপজেলার নন্দীরগাঁও ইউনিয়নের আঙ্গারজুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের মেয়ে। এই দম্পতির তিনটি সন্তান আছে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ২টার দিকে আলী আহমদ তাঁর স্ত্রী রুবেনাকে দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন রুবেনা। স্ত্রীকে হত্যার পর তিনি নিজেই নিজেকে দা দিয়ে কোপাতে শুরু করেন। স্থানীয়রা তাঁর চিৎকার শুনে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। পরে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করে। আহত অবস্থায় আটক স্বামীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়।
এ ব্যাপারে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, ঘাতক স্বামী নিজেও আহত হয়েছেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। রুবেনা বেগমের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
