Ajker Patrika
সিলেট

হামের উপসর্গ: সিলেটে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
হামের উপসর্গ: সিলেটে আরও ২ শিশুর মৃত্যু
হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি শিশুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুরা হলো ৯ মাস বয়সী ছেলে আকরামুল এবং ৮ মাস বয়সী সাইফান। আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরে সিলেট বিভাগে হামের উপসর্গ ও হামে আক্রান্ত হয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ জনে।

আকরামুল হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। সাইফান সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ঘিলাছড়া গ্রামের ইমরান মিয়ার ছেলে। আকরামুল সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আর সাইফান সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে মারা যায়।

গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেট বিভাগে নতুন করে কোনো ল্যাব কনফার্ম কেস পাওয়া না গেলেও হামের উপসর্গ নিয়ে ১২২ জন বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে বিভাগের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ২৬৮ জন সন্দেহভাজন হামের রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১১৮ জন ভর্তি আছে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে।

বিষয়:

সিলেট জেলাশিশু মৃত্যুউপসর্গসিলেট বিভাগজেলার খবরহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

সম্পর্কিত

পিরোজপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অটোচালক গ্রেপ্তার

পিরোজপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অটোচালক গ্রেপ্তার

হামের উপসর্গ: সিলেটে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

হামের উপসর্গ: সিলেটে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধ

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধ

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারারাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারারাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি