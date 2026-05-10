হামের উপসর্গ: সিলেটে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

সিলেটে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুরা হলো ৯ মাস বয়সী ছেলে আকরামুল এবং ৮ মাস বয়সী সাইফান। আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরে সিলেট বিভাগে হামের উপসর্গ ও হামে আক্রান্ত হয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ জনে।
আকরামুল হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। সাইফান সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ঘিলাছড়া গ্রামের ইমরান মিয়ার ছেলে। আকরামুল সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আর সাইফান সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে মারা যায়।
গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেট বিভাগে নতুন করে কোনো ল্যাব কনফার্ম কেস পাওয়া না গেলেও হামের উপসর্গ নিয়ে ১২২ জন বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে বিভাগের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ২৬৮ জন সন্দেহভাজন হামের রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১১৮ জন ভর্তি আছে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে।
