পিরোজপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অটোচালক গ্রেপ্তার

পিরোজপুরের নেছারাবাদে এক গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে খোকন হাওলাদার নামে এক অটোচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে পিরোজপুর আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দুপুরে উপজেলার একটি গ্রামের পুকুরে ভুক্তভোগী নারী গোসল করতে গেলে খোকন হাওলাদার তাঁকে হয়রানি করেন। একপর্যায়ে ওই নারীকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতনের চেষ্টা চালান। পরে ভুক্তভোগী নারীর চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত অটোচালক পালিয়ে যান।
নেছারাবাদ থানার ওসি মো. মেহেদী হাসান বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
