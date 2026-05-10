Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১০ মে ২০২৬, ১১: ৫৪
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে তিন শিশুসন্তানসহ স্বামী-স্ত্রী দগ্ধ হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দগ্ধ ব্যক্তিদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ রোববার (১০ মে) সকাল ৭টার দিকে ফতুল্লার গিরিধারা এলাকার গ্রামবাংলা টাওয়ারের সামনের বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন সবজি বিক্রেতা মো. কালাম (৩৫), তাঁর স্ত্রী সায়মা (৩২) এবং তাঁদের দুই মেয়ে মুন্নি (১০), কথা (৭) ও ছেলে মুন্না (৭)।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, কালামের শরীরের ৯৫ শতাংশ, তাঁর স্ত্রীর ৬০ শতাংশ, মুন্নির ৩৫ শতাংশ, কথার ৫২ শতাংশ ও মুন্নার ৩০ শতাংশ পুড়ে গেছে। সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। পাঁচজনকেই ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

দগ্ধ ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী মো. হাসান জানান, সকাল ৭টার দিকে সেই বাসায় হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়। শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে গিয়ে দেখে, ঘরের ভেতর আগুন জ্বলছে। তখন ভেতর থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসা হয় বার্ন ইনস্টিটিউটে।

বাসার গ্যাস লিকেজ থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন তিনি।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগফতুল্লাবার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারিগ্যাস বিস্ফোরণ
‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

