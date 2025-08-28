সিলেটে এবার পুকুর থেকে ‘সাদাপাথর’ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটে এবার পুকুরে গোপনে মজুত করে রাখা প্রায় দেড় লাখ ঘনফুট সাদাপাথর উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সিলেট সদর উপজেলার ধোপাগুল ও লালবাগ এলাকায় অবৈধভাবে সাদাপাথর মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিলেট সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সরকার মামুনুর রশীদ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদি হাসান হৃদয়।
সদর উপজেলা প্রশাসন জানায়, অভিযানকালে স্থানীয়ভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ধোপাগুল ও লালবাগ এলাকার মোট পাঁচটি পুকুরে গোপনে মজুত করে রাখা প্রায় দেড় লাখ ঘনফুট সাদাপাথর এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে উদ্ধার করে জব্দ করা হয়। এসব পাথর স্থানীয় এক ওয়ার্ড সদস্যের জিম্মায় রাখা হয়েছে।
সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনূর রুবাইয়াৎ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অভিযানকালে কোনো ভূমির মালিক বা সংশ্লিষ্ট কাউকে পাওয়া যায়নি। অবৈধভাবে পাথর মজুতের সঙ্গে জড়িত ক্রাশার মিলমালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
