গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন আহমদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুম, খুন নিয়ে তথ্যচিত্র করা হচ্ছে। সেই তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেটে এসেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ শনিবার সকালের একটি ফ্লাইটে ওসমানী বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সেখানে নেতা-কর্মীরা তাঁকে বরণ করার পর সিলেটের তামাবিল সীমান্ত এলাকায় যান। সেখানকার যে পথ দিয়ে তাঁকে গুম করে ভারতে নেওয়া হয়, ওই পথের শুটিংয়ে অংশ নেন সালাহউদ্দিন আহমদ।
জানা গেছে, ২০১৫ সালে এই তামাবিল সীমান্ত দিয়ে গুম করে সালাহউদ্দিন আহমদকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে ৬১ দিন নিখোঁজ ছিলেন তিনি। সেখানে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়ার সময় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘তামাবিল সীমান্তের কোনো একটা অংশ দিয়ে বর্ডার ক্রস করে আমাকে শিলংয়ে ফেলে যায় তারা।’ অন্য দেশে অনুপ্রবেশের বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে প্রায় ৯ বছর পর দেশে ফিরতে সক্ষম হন তিনি। হাসিনা সরকারের পতন তাঁর দেশে ফেরার পথ সুগম করে।
বিকেলে হযরত শাহপরানের মাজার জিয়ারত করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। হযরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজারে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হলেও কেবল সিলেটে আসার উদ্দেশ্য ছাড়া আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেননি তিনি।
এদিকে, সালাহউদ্দিন আহমদকে সিলেটে স্বাগত জানান বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শীর্ষ নেতারা। নির্বাচনের মৌসুমে তাঁর এই সফর স্থানীয় নেতা-কর্মীদের কৌতূহলী করে তুলেছে। তবে বিএনপির এই অন্যতম শীর্ষ নেতার সফরে দলীয় কোনো কর্মসূচি নেই বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুম, খুন নিয়ে তথ্যচিত্র করা হচ্ছে। সেই তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেটে এসেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ শনিবার সকালের একটি ফ্লাইটে ওসমানী বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সেখানে নেতা-কর্মীরা তাঁকে বরণ করার পর সিলেটের তামাবিল সীমান্ত এলাকায় যান। সেখানকার যে পথ দিয়ে তাঁকে গুম করে ভারতে নেওয়া হয়, ওই পথের শুটিংয়ে অংশ নেন সালাহউদ্দিন আহমদ।
জানা গেছে, ২০১৫ সালে এই তামাবিল সীমান্ত দিয়ে গুম করে সালাহউদ্দিন আহমদকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে ৬১ দিন নিখোঁজ ছিলেন তিনি। সেখানে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়ার সময় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘তামাবিল সীমান্তের কোনো একটা অংশ দিয়ে বর্ডার ক্রস করে আমাকে শিলংয়ে ফেলে যায় তারা।’ অন্য দেশে অনুপ্রবেশের বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে প্রায় ৯ বছর পর দেশে ফিরতে সক্ষম হন তিনি। হাসিনা সরকারের পতন তাঁর দেশে ফেরার পথ সুগম করে।
বিকেলে হযরত শাহপরানের মাজার জিয়ারত করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। হযরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজারে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হলেও কেবল সিলেটে আসার উদ্দেশ্য ছাড়া আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেননি তিনি।
এদিকে, সালাহউদ্দিন আহমদকে সিলেটে স্বাগত জানান বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শীর্ষ নেতারা। নির্বাচনের মৌসুমে তাঁর এই সফর স্থানীয় নেতা-কর্মীদের কৌতূহলী করে তুলেছে। তবে বিএনপির এই অন্যতম শীর্ষ নেতার সফরে দলীয় কোনো কর্মসূচি নেই বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মার্স টেক্সটাইল নামে একটি সুতা কারখানার শ্রমিকেরা। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বার আউলিয়া এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন কয়েক শ শ্রমিক।১৯ মিনিট আগে
নওগাঁর রাণীনগরে জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কালীগ্রাম ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমল চন্দ্র মহন্তের ছেলে কানাই চন্দ্র মহন্তের জমির ধান নষ্ট হয়। এ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।২৯ মিনিট আগে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ অদ্রিবা (৮) ও তূর্য (৪) নামে দুই ভাইবোন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আজ শনিবার বিকেলে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে অদ্রিবার মৃত্যু হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) একই হাসপাতালে ভাই তূর্যের মৃত্যু হয়।৩৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ডিপ সি ডক এলাকা থেকে মোহাম্মদ সোহেল (৩০) নামে এক জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান...৩৬ মিনিট আগে