সিলেটে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় স্ত্রীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এই ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী রেজাউল করিমকে আটক করেছে। নিহত ওই নারীর নাম সাহিদা বেগম (২৩)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ৮টার দিকে রেজাউল করিম তাঁর স্ত্রীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান মোল্যা ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হত্যার কারণ জানতে পুলিশ অনুসন্ধান করছে। নিহত সাহিদা বেগমের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় স্ত্রীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এই ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী রেজাউল করিমকে আটক করেছে। নিহত ওই নারীর নাম সাহিদা বেগম (২৩)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ৮টার দিকে রেজাউল করিম তাঁর স্ত্রীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান মোল্যা ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হত্যার কারণ জানতে পুলিশ অনুসন্ধান করছে। নিহত সাহিদা বেগমের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নরসিংদীতে অটোরিকশার চালকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে আটক দুই ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের ওপর হামলা চালানো হয়। আনোয়ার হোসেনকে আহত অবস্থায় প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতালে, পরে ঢাকার রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে৩২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মীরা। আজ শনিবার বেলা ১১টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফৌজদারহাট এলাকায় অবস্থান নিয়ে চাকরিচ্যুত কর্মীরা এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। এ সময় মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহন আটকা পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।১ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে সদর উপজেলার তেঁতুলিয়ায় টোল প্লাজার সামনে এবং গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া সড়কের ঘোনাপাড়া এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশসহ সব ধরনের মাছ ধরায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১২টার পর থেকে মা ইলিশ রক্ষায় এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা শুরুর পর পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকা জেলে নৌকাশূন্য হয়ে পড়েছে।২ ঘণ্টা আগে