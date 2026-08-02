সিলেট-জাফলং রেলপথ: সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে রেল সচিবকে নিয়ে জাফলংয়ে আরিফুল হক

সিলেট থেকে জাফলং পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাফলং পরিদর্শন করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।
গতকাল শনিবার বিকেলে সড়কপথে জাফলংয়ে যান মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন।
পরিদর্শনকালে কর্মকর্তারা সিলেট থেকে জাফলং পর্যন্ত সম্ভাব্য রেলপথের বিভিন্ন অংশ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। একই সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করেন।
পরিদর্শন দলে আরও ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. জিয়াউল হক, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রধান কবির আহমদ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. বেলাল হোসেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
পরিদর্শন শেষে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সিলেট-জাফলং রেলপথ চালুর মাধ্যমে জাফলংয়ে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াত অনেক বেশি সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। এতে পর্যটন খাতের সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি পণ্যবাহী ওয়াগন ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও সাশ্রয়ী মূল্যে মালামাল পরিবহন করা সম্ভব হবে।
মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নতুন এই রেলপথ চালু হলে গোয়াইনঘাট উপজেলাসহ পুরো বিভাগের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক গতিশীলতা আসবে।
সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে কীর্তন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ চারজনেরই মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (২ আগস্ট) সকালে উপজেলার মইয়ার হাওরের রুয়ারকারা এলাকা থেকে বাকি দুজনের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা।২ মিনিট আগে
রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার চতরা ইউনিয়নের চতরাহাটের প্রায় ১০ একর সরকারি জমির বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ দখলে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, কয়েক শ ব্যক্তি হাটের জমি দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করায় হাটের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।৬ মিনিট আগে
যশোর শহরের ষষ্ঠীতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিজিবির পোশাক, হ্যান্ডকাফ, ওয়াকিটকি ও দেশীয় অস্ত্রসহ উজ্জ্বল (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় ব্যবহার করে কোনো অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।১৬ মিনিট আগে
রাজধানীর শনির আখড়ায় কাভার্ডভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী সোলাইমান মিয়া (৪৩) নামে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১টার দিকে শনির আখড়া ফুটওভার ব্রিজের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত ২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।১ ঘণ্টা আগে