Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেট-জাফলং রেলপথ: সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে রেল সচিবকে নিয়ে জাফলংয়ে আরিফুল হক

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 
সিলেট-জাফলং রেলপথ: সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে রেল সচিবকে নিয়ে জাফলংয়ে আরিফুল হক
রেল সচিবসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাফলং পরিদর্শন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট থেকে জাফলং পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাফলং পরিদর্শন করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

গতকাল শনিবার বিকেলে সড়কপথে জাফলংয়ে যান মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন।

পরিদর্শনকালে কর্মকর্তারা সিলেট থেকে জাফলং পর্যন্ত সম্ভাব্য রেলপথের বিভিন্ন অংশ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। একই সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করেন।

পরিদর্শন দলে আরও ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. জিয়াউল হক, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রধান কবির আহমদ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. বেলাল হোসেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

রেল সচিবসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাফলং পরিদর্শন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
রেল সচিবসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাফলং পরিদর্শন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরিদর্শন শেষে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সিলেট-জাফলং রেলপথ চালুর মাধ্যমে জাফলংয়ে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াত অনেক বেশি সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। এতে পর্যটন খাতের সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি পণ্যবাহী ওয়াগন ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও সাশ্রয়ী মূল্যে মালামাল পরিবহন করা সম্ভব হবে।

মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নতুন এই রেলপথ চালু হলে গোয়াইনঘাট উপজেলাসহ পুরো বিভাগের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক গতিশীলতা আসবে।

বিষয়:

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